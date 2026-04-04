СБУ і Сили оборони ударами дронів зупинили виробництво на Алчевському меткомбінаті. ВIДЕО
Співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних Сил України вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату - одному з ключових промислових об’єктів, який окупанти використовують для забезпечення свого військового виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, продукція підприємства постачається на російський "Уралвагонзавод", де виготовляють військову техніку для армії РФ, зокрема танки Т-90М "Прорив" та гаубиці "Мста-С".
Після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2 компанії "Fire Point".
Пошкодження
"У результаті ураження пошкоджено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства. Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу", - йдеться у повідомленні.
СБУ разом із Силами оборони України і надалі системно скорочуватиме спроможності ворога у військово-промисловій сфері!
Що передувало?
- Раніше у соцмережах повідомлялось про вибухи в окупованому Алчевську. Після ударів дронів частина міст залишилася без електропостачання.
- Згодом Генштаб повідомив про ураження Алчевського металургійного комбінату.
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