СБУ і Сили оборони ударами дронів зупинили виробництво на Алчевському меткомбінаті. ВIДЕО

Співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних Сил України вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату - одному з ключових промислових об’єктів, який окупанти використовують для забезпечення свого військового виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, продукція підприємства постачається на російський "Уралвагонзавод", де виготовляють військову техніку для армії РФ, зокрема танки Т-90М "Прорив" та гаубиці "Мста-С".

Після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2 компанії "Fire Point".

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Пошкодження

"У результаті ураження пошкоджено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства. Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу", - йдеться у повідомленні.

СБУ разом із Силами оборони України і надалі системно скорочуватиме спроможності ворога у військово-промисловій сфері!

Що передувало?

Раніше у соцмережах повідомлялось про вибухи в окупованому Алчевську. Після ударів дронів частина міст залишилася без електропостачання.

Згодом Генштаб повідомив про ураження Алчевського металургійного комбінату.

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