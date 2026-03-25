Враг продвинулся вблизи Амбарного в Харьковской области, - DeepState. КАРТА
Войска РФ продвигаются на территории Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков мониторингового проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Амбарного (село в Великобурлукской поселковой громаде Купянского района Харьковской области)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что РФ продвинулась вблизи Железнодорожного в Запорожской области.
- По данным аналитиков, бои на фронте активизировались после зимнего затишья: самое горячее - Покровское направление.
