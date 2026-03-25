УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10913 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
3 904 1

Ворог просунувся поблизу Амбарного на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Амбарне карта

Війська РФ мають просування на території Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків моніторингового проєкту DeepState.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Амбарного ( село у Великобурлуцькій селищній громаді Куп'янського району Харківської області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти просунулися в Різниківці та біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА

Амбарне карта

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що РФ просунулася поблизу Залізничного в Запорізькій області.
  • За даними аналітиків, бої на фронті активізувалися після зимового спаду: найгарячіший - Покровський напрямок.

Також читайте: Рашисти просунулися біля Олександрограда на Донеччині та Гуляйполя на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Харківська область (2918) Куп’янський район (762) Амбарне (7) DeepState (551)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 