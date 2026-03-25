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Ворог просунувся поблизу Амбарного на Харківщині, - DeepState. КАРТА
Війська РФ мають просування на території Куп'янського району Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків моніторингового проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Амбарного ( село у Великобурлуцькій селищній громаді Куп'янського району Харківської області)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що РФ просунулася поблизу Залізничного в Запорізькій області.
- За даними аналітиків, бої на фронті активізувалися після зимового спаду: найгарячіший - Покровський напрямок.
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