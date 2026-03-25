Полищук досрочно покинул пост мэра Луцка: решение поддержали депутаты
На 90-й сессии Луцкого городского совета депутаты поддержали решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Игоря Полищука.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Суспільне.
За соответствующее решение проголосовали 38 депутатов.
Сам Игорь Полищук заявил, что его отставка не связана с уголовными производствами или аудитами.
"Эта отставка абсолютно не связана ни с НАБУ, ни с аудитом. Обстоятельства, которые побудили меня к написанию такого заявления, детализировать не считаю нужным", – отметил он.
После голосования Полищук поблагодарил жителей Луцка, депутатов, работников коммунальных предприятий, бизнес и военных за сотрудничество.
Что предшествовало решению?
23 марта на сайте Луцкого городского совета появились проекты решений о досрочном прекращении полномочий как городского головы Игоря Полищука, так и секретаря горсовета Юрия Безпятка.
Именно эти вопросы были вынесены на рассмотрение сессии 25 марта.
Обыски НАБУ в 2025 году
В декабре 2025 года детективы НАБУ провели обыски дома и на рабочем месте Игоря Полищука, а также в кабинете председателя Волынского облсовета Григория Недопада.
Оба чиновника подтвердили факт обысков и заявили, что никаких документов у них не изымали, а причины следственных действий не разглашали из-за тайны следствия.
Впоследствии стало известно о подозрениях в адрес других фигурантов дела – депутатов, связанных с земельными вопросами в Луцке.
На момент отставки Полищук подозрений по делу не получал.
