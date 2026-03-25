Полищук досрочно покинул пост мэра Луцка: решение поддержали депутаты

На 90-й сессии Луцкого городского совета депутаты поддержали решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Игоря Полищука.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Суспільне.

За соответствующее решение проголосовали 38 депутатов.

Сам Игорь Полищук заявил, что его отставка не связана с уголовными производствами или аудитами.

"Эта отставка абсолютно не связана ни с НАБУ, ни с аудитом. Обстоятельства, которые побудили меня к написанию такого заявления, детализировать не считаю нужным", – отметил он.

После голосования Полищук поблагодарил жителей Луцка, депутатов, работников коммунальных предприятий, бизнес и военных за сотрудничество.

Читайте: В отношении чиновницы Луцкого горсовета Соломко открыли производство: она фигурирует в расследовании по поводу апартаментов в Буковеле

Что предшествовало решению?

23 марта на сайте Луцкого городского совета появились проекты решений о досрочном прекращении полномочий как городского головы Игоря Полищука, так и секретаря горсовета Юрия Безпятка.

Именно эти вопросы были вынесены на рассмотрение сессии 25 марта.

Читайте также: НАБУ проводит обыски в мэрии Луцка, - СМИ. ФОТО

Обыски НАБУ в 2025 году

В декабре 2025 года детективы НАБУ провели обыски дома и на рабочем месте Игоря Полищука, а также в кабинете председателя Волынского облсовета Григория Недопада.

Оба чиновника подтвердили факт обысков и заявили, что никаких документов у них не изымали, а причины следственных действий не разглашали из-за тайны следствия.

Впоследствии стало известно о подозрениях в адрес других фигурантов дела – депутатов, связанных с земельными вопросами в Луцке.

На момент отставки Полищук подозрений по делу не получал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 30 тысяч долларов за застройку в Луцке: НАБУ и САП разоблачили в коррупции депутатов на Волыни. ФОТОрепортаж