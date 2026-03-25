Поліщук достроково залишив посаду мера Луцька: рішення підтримали депутати
Під час 90-ї сесії Луцької міської ради депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Ігоря Поліщука.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це передає Суспільне.
За відповідне рішення проголосували 38 депутатів.
Сам Ігор Поліщук заявив, що його відставка не пов’язана із кримінальними провадженнями чи аудитами.
"Ця відставка абсолютно не пов'язана ні з НАБУ, ні з аудитом. Обставини, які спонукали мене до написання такої заяви деталізувати не вважаю за потрібне", – зазначив він.
Після голосування Поліщук подякував мешканцям Луцька, депутатам, працівникам комунальних підприємств, бізнесу та військовим за співпрацю.
Що передувало рішенню?
23 березня на сайті Луцької міської ради з’явилися проєкти рішень про дострокове припинення повноважень як міського голови Ігоря Поліщука, так і секретаря міськради Юрія Безпятка.
Саме ці питання були винесені на розгляд сесії 25 березня.
Обшуки НАБУ у 2025 році
У грудні 2025 року детективи НАБУ провели обшуки вдома та на робочому місці Ігоря Поліщука, а також у кабінеті голови Волинської облради Григорія Недопада.
Обидва посадовці підтверджували факт обшуків і заявляли, що жодних документів у них не вилучали, а причини слідчих дій не розголошували через таємницю слідства.
Згодом стало відомо про підозри іншим фігурантам справи – депутатам, пов’язаним із земельними питаннями у Луцьку.
На момент відставки Поліщук підозри у справі не отримував.
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