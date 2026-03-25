Поліщук достроково залишив посаду мера Луцька: рішення підтримали депутати

Під час 90-ї сесії Луцької міської ради депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Ігоря Поліщука.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це передає Суспільне.

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За відповідне рішення проголосували 38 депутатів.

Сам Ігор Поліщук заявив, що його відставка не пов’язана із кримінальними провадженнями чи аудитами.

"Ця відставка абсолютно не пов'язана ні з НАБУ, ні з аудитом. Обставини, які спонукали мене до написання такої заяви деталізувати не вважаю за потрібне", – зазначив він.

Після голосування Поліщук подякував мешканцям Луцька, депутатам, працівникам комунальних підприємств, бізнесу та військовим за співпрацю.

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Що передувало рішенню?

23 березня на сайті Луцької міської ради з’явилися проєкти рішень про дострокове припинення повноважень як міського голови Ігоря Поліщука, так і секретаря міськради Юрія Безпятка.

Саме ці питання були винесені на розгляд сесії 25 березня.

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Обшуки НАБУ у 2025 році

У грудні 2025 року детективи НАБУ провели обшуки вдома та на робочому місці Ігоря Поліщука, а також у кабінеті голови Волинської облради Григорія Недопада.

Обидва посадовці підтверджували факт обшуків і заявляли, що жодних документів у них не вилучали, а причини слідчих дій не розголошували через таємницю слідства.

Згодом стало відомо про підозри іншим фігурантам справи – депутатам, пов’язаним із земельними питаннями у Луцьку.

На момент відставки Поліщук підозри у справі не отримував.

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