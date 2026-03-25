Зеленский встретился с воинами СБУ и наградил их государственными наградами по случаю профессионального праздника

Президент Владимир Зеленский встретился с сотрудниками Службы безопасности Украины по случаю 34-й годовщины создания СБУ. Глава государства поздравил сотрудников с праздником и наградил их государственными наградами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Награды для бойцов СБУ

Воины получили знак отличия "Хрест бойових заслуг", ордена "За заслуги" III степени, Богдана Хмельницкого I–II степеней, "За мужність" I–II степеней, княгини Ольги II степени и медаль "За врятоване життя".

Глава государства поблагодарил воинов за службу и подчеркнул, что украинцы действительно могут доверять Службе безопасности и рассчитывать на защиту и результативность во всех направлениях. За годы этой войны СБУ стала боевой, сильной и одной из образцовых спецслужб Европы и мира.

Читайте также: СБУ предотвратила новые покушения, которые готовили россияне, – Зеленский

Дипстрайки на территории врага

"Мы все радуемся вашим дипстрайкам на территории врага, особенно результатам против российской нефтяной отрасли. Это то, что придает хорошее настроение всему нашему государству, всем украинцам. Ваша боевая работа на фронте такова, что мы можем ею только гордиться. Во всех самых горячих точках фронта Служба безопасности Украины проявила себя достойно. Я благодарю вас за все ваши операции в Черном море по защите от российских военных кораблей и против путинского моста. Спасибо вам за "Паутину", которая вошла в глобальную историю специальных операций", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский назначил новых руководителей департаментов контрразведки СБУ

Противодействие диверсиям врага

Кроме того, президент отметил работу СБУ по противодействию российским диверсиям в украинском тылу.

"О некоторых деталях сейчас еще нельзя открыто говорить, нельзя разглашать, но мы знаем, сколько покушений на украинцев удалось все же предотвратить и сколько российских агентов удалось вам остановить. Это колоссальная работа Службы безопасности Украины", - сказал глава государства.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех героев СБУ и других подразделений Сил обороны и безопасности Украины, которые отдали свои жизни, выполняя боевые задачи ради украинской независимости и людей.

Читайте также: Зеленский наградил воинов 59-й бригады СБС, уничтоживших FPV-дроном российский вертолет Ка-52