Зеленський зустрівся з воїнами СБУ та відзначив державними нагородами з нагоди професійного свята

Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами Служби безпеки України з нагоди 34-ї річниці створення СБУ. Глава держави привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу президента.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагороди для воїнів СБУ

Воїни отримали відзнаку "Хрест бойових заслуг", ордени "За заслуги" ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького І–ІІ ступенів, "За мужність" І–ІІ ступенів, княгині Ольги ІІ ступеня та медаль "За врятоване життя".

Глава держави подякував воїнам за службу й наголосив, що українці справді можуть довіряти Службі безпеки та розраховувати на захист і результативність на всіх напрямах. За роки цієї війни СБУ стала бойовою, сильною та однією із взірцевих спецслужб Європи й світу.

Читайте також: СБУ запобігла новим замахам, які готували росіяни, - Зеленський

Дипстрайки на території ворога

"Ми всі радіємо вашим дипстрайкам на території ворога, особливо результатам проти російської нафтової галузі. Це те, що додає хорошого настрою всій нашій державі, всім українцям. Ваша бойова робота на фронті така, що ми можемо нею тільки пишатися. В усіх найбільш гарячих точках фронту Служба безпеки України проявила себе достойно. Я дякую вам за всі ваші операції в Чорному морі для захисту від російських військових кораблів і проти путінського мосту. Дякую вам за "Павутину", яка увійшла в глобальну історію спеціальних операцій", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський призначив нових керівників департаментів контррозвідки СБУ

Протидія диверсіям ворога

Крім того, президент відзначив роботу СБУ в протидії російським диверсіям в українському тилу.

"Про деякі деталі зараз іще не можна відкрито говорити, не можна розголошувати, але ми знаємо, скільки замахів на українців вдалося все ж попередити й скільки російських агентів вдалося вам зупинити. Це колосальна робота Служби безпеки України", - сказав очільник держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх героїв СБУ та інших складових Сил оборони й безпеки України, які віддали свої життя, виконуючи бойові завдання заради української незалежності та людей.

Читайте також: Зеленський нагородив воїнів 59-ї бригади СБС, які знищили FPV-дроном російський вертоліт Ка-52