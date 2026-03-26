Латвия вручила дипломату РФ ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства беспилотником
Министерство иностранных дел Латвии направило ноту протеста временному поверенному в делах России в Риге в связи с беспилотником, который залетел с территории РФ в ночь на 25 марта.
Об этом говорится на сайте МИД Латвии, сообщает Цензор.НЕТ.
Дипломату РФ вручили ноту протеста
"Сегодня, 25 марта, Министерство иностранных дел вызвало Временного поверенного в делах Российской Федерации в Латвийской Республике, чтобы выразить категорический протест и вручить ноту, осуждающую вторжение беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии с территории России в ночь на 25 марта", - говорится в сообщении.
Представителю российского посольства заявили, что Россия, ведя захватническую войну в Украине, "создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе".
Латвия осудила удары РФ
Кроме того, МИД Латвии осудил авиаудар РФ 24 марта по гражданской инфраструктуре в нескольких регионах Украины, среди которых Львовская область, в результате которого погибли и были ранены мирные жители, а также была предпринята попытка уничтожить объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Латвия отметила, что это является частью варварского нападения РФ не только на народ Украины, но и на глубокие исторические и культурные корни Украины", - говорится в сообщении.
Также российскому дипломату было подчеркнуто, что агрессивная война РФ против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН, и было повторено требование прекратить агрессию, а также вывести российские вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, что утром 25 марта Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.
- Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.
"Представнику російського посольства заявили, що Росія, ведучи загарбницьку війну в Україні, "створює непередбачувані ризики інцидентів у сфері безпеки в ширшому регіоні"."
Зараз же теж мовчать, замість того щоб принести вибачення і вказати на основного винуватця.
