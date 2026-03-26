РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11751 посетитель онлайн
Новости Падение дронов в Латвии
993 8

Латвия вручила дипломату РФ ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства беспилотником

Министерство иностранных дел Латвии направило ноту протеста временному поверенному в делах России в Риге в связи с беспилотником, который залетел с территории РФ в ночь на 25 марта.

Об этом говорится на сайте МИД Латвии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дипломату РФ вручили ноту протеста 

"Сегодня, 25 марта, Министерство иностранных дел вызвало Временного поверенного в делах Российской Федерации в Латвийской Республике, чтобы выразить категорический протест и вручить ноту, осуждающую вторжение беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии с территории России в ночь на 25 марта", - говорится в сообщении.

Представителю российского посольства заявили, что Россия, ведя захватническую войну в Украине, "создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе".

Латвия осудила удары РФ

Кроме того, МИД Латвии осудил авиаудар РФ 24 марта по гражданской инфраструктуре в нескольких регионах Украины, среди которых Львовская область, в результате которого погибли и были ранены мирные жители, а также была предпринята попытка уничтожить объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Латвия отметила, что это является частью варварского нападения РФ не только на народ Украины, но и на глубокие исторические и культурные корни Украины", - говорится в сообщении.

Также российскому дипломату было подчеркнуто, что агрессивная война РФ против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН, и было повторено требование прекратить агрессию, а также вывести российские вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.

Что предшествовало?

Автор: 

Латвия (1417) россия (96959) дроны (6580)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нафіга вони вчора розказували, що це був український літачок? Хто їх тягнув за язик?
показать весь комментарий
26.03.2026 00:09 Ответить
Перепрошую, але ви усе прочитали чи тільки заголовок? Вони вважають рф відповідальною за розв'язування війни, наслідком якої є зокрема і цей інцидент:
"Представнику російського посольства заявили, що Росія, ведучи загарбницьку війну в Україні, "створює непередбачувані ризики інцидентів у сфері безпеки в ширшому регіоні"."
показать весь комментарий
26.03.2026 00:25 Ответить
Я все прочитав, і все зрозумів, тільки було би куди краще, якби самі касапи кричали би "я не я, он сам прішол"....
показать весь комментарий
26.03.2026 00:52 Ответить
Я вважаю що латвійці якраз дуже класно все зробили на відміну від наших ідіотів, які не визнають власних прорахунків, і замість того щоб визнати помилку та пояснити що це війна, яку не ми розв'язали, а на війні завжди трапляються помилки, ми починаємо копіювати кацапів, при тому що наші можливості у сфері пропаганди на порядок, якщо не на порядки, нижче і все що нам треба було - це визнати помилку та вказати на першопричину, а не видумувати усіляку дурню типу ми ці ракети не можемо збивати або вони не транспортують полонених літаками.
Зараз же теж мовчать, замість того щоб принести вибачення і вказати на основного винуватця.
показать весь комментарий
26.03.2026 01:05 Ответить
Що за потік свідомості з намаганням звинуватити?
Ех, якби не... відповів би я....
Але позвоню твоєму батьку, чи діду, нехай тебе трохи вчать поваги...
показать весь комментарий
26.03.2026 02:49 Ответить
По суті будуть заперечення?
показать весь комментарий
26.03.2026 02:52 Ответить
Да лан з ким не буває? Панять і прастіть
показать весь комментарий
26.03.2026 00:23 Ответить
І що всьо . А відповідний удар по москальщині ?
показать весь комментарий
26.03.2026 00:51 Ответить
 
 