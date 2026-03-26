Латвія вручила дипломату РФ ноту протесту через порушення повітряного простору безпілотником

Міністерство закордонних справ Латвії направило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Росії в Ризі через безпілотник, який залетів із території РФ у ніч на 25 березня.

Про це йдеться на сайті МЗС Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дипломату РФ вручили ноту протесту

"Сьогодні, 25 березня, Міністерство закордонних справ викликало Тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Латвійській Республіці, щоб висловити категоричний протест та вручити ноту, що засуджує вторгнення безпілотного літального апарату у повітряний простір Латвії з російської території в ніч проти 25 березня", - сказано в повідомленні.

Представнику російського посольства заявили, що Росія, ведучи загарбницьку війну в Україні, "створює непередбачувані ризики інцидентів у сфері безпеки в ширшому регіоні".

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Латвія засудила удари РФ

Крім того, МЗС Латвії засудило авіаудар РФ 24 березня по цивільній інфраструктурі в кількох регіонах України, серед яких Львівська область, в результаті якого загинули та були поранені мирні жителі, а також була зроблена спроба знищити об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Латвія зазначила, що це є частиною варварського нападу РФ не лише на народ України, але й на глибоке історичне та культурне коріння України", - сказано в повідомленні.

Також російському дипломату було наголошено, що агресивна війна РФ проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН, та було повторено вимогу припинити агресію, а також вивести російські збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України.

Що передувало?

Нагадаємо, що вранці 25 березня Повітряні сили Латвії зафіскували порушення повітряного простору країни невідомим безпілотником, що залетів з території РФ.

Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.

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