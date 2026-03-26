РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11705 посетителей онлайн
Новости Дипломатические связи
Украина расторгла 116 соглашений с РФ, Беларусью и СНГ, - Сибига

Украина выходит из советского договорного наследия

Правительство Украины приостановило действие международных договоров с РФ, Беларусью и СНГ, заявив об адаптации правовой базы к условиям войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мое твердое убеждение: договорно-правовая база Украины должна соответствовать реалиям войны и новой архитектуре безопасности на европейском континенте. Для этого нужно разорвать последние юридические нити, которые когда-то связывали нас с РФ, Беларусью, так называемым "СНГ", - говорится в сообщении.

Благодаря постановлению правительства Украина приостановила действие 25 договоров, денонсировала 3 и вышла из 88 международных соглашений. Из них 5 касаются РФ, 23 - Беларуси, 87 - СНГ, а один - трехсторонний договор Украина-РФ-Беларусь.

"Это довольно тщательный и комплексный юридический процесс, который требует последовательной проработки", - добавил министр.

Сибига заявил, что решения о выходе из ряда международных договоров направлены на приведение нормативно-правовой базы Украины в соответствие с реалиями войны и новой архитектурой безопасности Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент Молдовы рассмотрит документы о выходе из СНГ

Решение о расторжении соглашений с СНГ

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указы о выходе из 31 международного договора в рамках СНГ. Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировано 14 законопроектов о прекращении действия еще 74 соглашений.

По словам Сибиги, эти шаги позволяют окончательно пересмотреть и прекратить действие международных дву- и многосторонних соглашений Украины с Россией, Беларусью и структурами СНГ с учетом современных реалий безопасности.

Министр подчеркнул, что этот процесс является частью стратегии, направленной на "избавление от всего, что ослабляет Украину", и является элементом более широкой трансформации внешнеполитического курса государства в условиях войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига приветствовал участие ЕС в создании трибунала против РФ

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце потужно попрацювали.💪
показать весь комментарий
26.03.2026 08:42 Ответить
маю надію,отримали за цю потужність незламно великі преміальні....п'ятий рік війни,а таке відчуття що ми кожного дня попадаємо у перші дні початку......
показать весь комментарий
26.03.2026 08:50 Ответить
Так поспішають,всього 4 роки повномасштабки....
показать весь комментарий
26.03.2026 08:56 Ответить
Министр мид который не говорит на английском. Патужна
показать весь комментарий
26.03.2026 08:50 Ответить
як і деякі посли ......
показать весь комментарий
26.03.2026 08:51 Ответить
Послиць навчають паніки в опу - «владєтьязиком»!!
показать весь комментарий
26.03.2026 08:55 Ответить
Пройшло 5 років, московської повномасштабної війни проти Мирної України!!
Волонтерка. Про Баб Ягів, які ******** руzzкій мір.
показать весь комментарий
26.03.2026 08:54 Ответить
Зеля угоди старанно вкладав , як і асфальт під ніжки окупантам
показать весь комментарий
26.03.2026 09:35 Ответить
 
 