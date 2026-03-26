Україна розірвала 116 угод із РФ, Білоруссю та СНД, - Сибіга

Уряд України припинив дію міжнародних договорів із РФ, Білоруссю та СНД, заявивши про адаптацію правової бази до умов війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

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"Моє тверде переконання: договірно-правова база України має відповідати реаліям війни та нової безпекової архітектури на європейському континенті. Для цього потрібно розірвати останні юридичні нитки, які колись звʼязували нас з РФ, Білоруссю, так званим"СНД", - йдеться в дописі.

Завдяки постанові уряду Україна припинила дію 25 договорів, денонсувала 3 та вийшла з 88 міжнародних угод. З них 5 стосуються РФ, 23 - Білорусі, 87 - СНД, а один - тристоронній договір Україна-РФ-Білорусь.

"Це досить ретельний та комплексний юридичний процес, який потребує послідовного опрацювання", - додав міністр.

Сибіга заявив, що рішення про вихід з низки міжнародних договорів спрямовані на приведення нормативно-правової бази України у відповідність до реалій війни та нової безпекової архітектури Європи.

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Рішення про розрив угод із СНД

Раніше президент Володимир Зеленський підписав укази про вихід з 31 міжнародного договору в межах СНД. Окрім цього, у Верховній Раді зареєстровано 14 законопроєктів щодо припинення дії ще 74 угод.

За словами Сибіги, ці кроки дозволяють остаточно переглянути та завершити дію міжнародних дво- та багатосторонніх угод України з Росією, Білоруссю та структурами СНД з урахуванням сучасних безпекових реалій.

Міністр наголосив, що цей процес є частиною стратегії, спрямованої на "позбавлення всього, що послаблює Україну", і є елементом ширшої трансформації зовнішньополітичного курсу держави в умовах війни.

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