По поводу реконструкции медцентра в Киеве на сумму более 1 млрд грн подали обращение в правоохранительные органы

Общественная организация "Житомирский центр мониторинга и обучения в сфере публичных закупок" обратилась в правоохранительные органы и ряд государственных учреждений с просьбой проверить обстоятельства реконструкции Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии МЗ Украины в Киеве, где значительную часть подрядов получила компания "Консалтинг-Буд" Любомиры Кожушко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение адресовано Министерству здравоохранения, Офису генерального прокурора, Государственной аудиторской службе, Национальной полиции, а также профильным комитетам Верховной Рады и органам местной власти.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь идет о реконструкции медицинского центра в Киеве на Кловском спуске, общая стоимость которой, по открытым данным, может достигать около 2 млрд грн. Проект реализуется, в частности, за средства Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

По информации, ранее опубликованной в СМИ, подряды примерно на 1,1 млрд грн в рамках этого проекта получило ООО "Консалтинг-Буд", владелицей которого является Любомира Кожушко.

В обращении общественной организации приведен ряд обстоятельств, которые, по мнению заявителей, требуют отдельной проверки. В частности, речь идет о возможном завышении стоимости работ в сметах, а также вероятном несоответствии между объемами фактически выполненных работ и подписанными актами.

Отдельное внимание авторы обращения уделяют платежам, осуществленным в конце 2025 года. По их данным, только за декабрь могли быть подписаны акты выполненных работ на сотни миллионов гривен, что, по мнению заявителей, требует дополнительной проверки с точки зрения обоснованности и фактического выполнения.

Также в документе поднимается вопрос о материально-технической базе подрядчика и возможном привлечении субподрядных организаций. Речь идет, в частности, о необходимости проверки фактического наличия оборудования, подтверждающих документов, а также логистических операций, связанных с выполнением работ.

Отдельно обращается внимание на совмещение ролей в рамках проекта: по данным заявителей, ООО "Консалтинг-Буд" могло выступать не только исполнителем работ, но и участвовать в проектировании, а также осуществлять авторский надзор. По мнению авторов обращения, это может потребовать дополнительной оценки с точки зрения независимости контроля.

Кроме того, заявители отмечают, что компания, связанная с Любомирой Кожушко, ранее упоминалась в материалах уголовного производства НАБУ в отношении объектов Госспецсвязи.

В обращении общественная организация просит провести комплексную проверку использования средств в рамках реконструкции, включая анализ выполненных работ, первичной документации, привлеченных подрядчиков, а также действий должностных лиц, ответственных за технический и авторский надзор.

Ранее сообщалось, что ООО "Консалтинг-Буд", владелицей которого является Любомира Кожушко, получило подряды примерно на 1,1 млрд грн в рамках реконструкции этого медицинского центра.







