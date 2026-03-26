Щодо реконструкції медцентру в Києві на понад 1 млрд грн подали звернення до правоохоронців

Громадська організація "Житомирський центр моніторингу та навчання публічних закупівель" звернулася до правоохоронних органів і низки державних інституцій із проханням перевірити обставини реконструкції Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України в Києві, де значну частину підрядів отримала компанія "Консалтинг-Буд" Любомири Кожушко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення адресовано Міністерству охорони здоров’я, Офісу генерального прокурора, Державній аудиторській службі, Національній поліції, а також профільним комітетам Верховної Ради та органам місцевої влади.

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Йдеться про реконструкцію медичного центру у Києві на Кловському узвозі, загальна вартість якої, за відкритими даними, може сягати близько 2 млрд грн. Проєкт реалізується, зокрема, за кошти Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

За інформацією, що раніше публікувалася у ЗМІ, підряди приблизно на 1,1 млрд грн у межах цього проєкту отримало ТОВ "Консалтинг-Буд", власницею якого є Любомира Кожушко.

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У зверненні громадської організації наведено низку обставин, які, на думку заявників, потребують окремої перевірки. Зокрема, йдеться про можливе завищення вартості робіт у кошторисах, а також ймовірну невідповідність між обсягами фактично виконаних робіт і підписаними актами.

Окрему увагу автори звернення приділяють оплатам, здійсненим наприкінці 2025 року. За їхніми даними, лише за грудень могли бути підписані акти виконаних робіт на сотні мільйонів гривень, що, на думку заявників, потребує додаткової перевірки з точки зору обґрунтованості та фактичного виконання.

Також у документі порушується питання щодо матеріально-технічної бази підрядника та можливого залучення субпідрядних організацій. Йдеться, зокрема, про необхідність перевірки фактичної наявності обладнання, підтверджуючих документів, а також логістичних операцій, пов’язаних із виконанням робіт.

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Окремо звертається увага на поєднання ролей у межах проєкту: за даними заявників, ТОВ "Консалтинг-Буд" могло виступати не лише виконавцем робіт, але й брати участь у проєктуванні, а також здійснювати авторський нагляд. На думку авторів звернення, це може потребувати додаткової оцінки з точки зору незалежності контролю.

Крім того, заявники зазначають, що компанія, пов’язана з Любомирою Кожушко, раніше згадувалася у матеріалах кримінального провадження НАБУ щодо об’єктів Держспецзв’язку.

У зверненні громадська організація просить провести комплексну перевірку використання коштів у межах реконструкції, включаючи аналіз виконаних робіт, первинної документації, залучених підрядників, а також дій посадових осіб, відповідальних за технічний та авторський нагляд.

Раніше повідомлялося, що ТОВ "Консалтинг-Буд", власницею якого є Любомира Кожушко, отримало підряди приблизно на 1,1 млрд грн у межах реконструкції цього медичного центру.







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