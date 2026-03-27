ФСБ присвоила средства космических программ и использовала их для собственных структур, – разведка

Российские спецслужбы используют государственные космические проекты для присвоения бюджетных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В разведке отмечают, что в марте 2025 года Россия вывела на орбиту первые 16 спутников группировки "Рассвет", которую позиционировали как аналог системы Starlink.

Миллиарды рублей и сомнительное финансирование

По данным СВР, на развитие проекта предусмотрено 102 млрд рублей из федерального бюджета, еще 329 млрд якобы должна инвестировать частная структура.

Впрочем, в разведке отмечают, что реальное существование этих "собственных средств" вызывает сомнения.

Связи с ФСБ

Проект реализует "Бюро 1440", входящее в "Икс Холдинг", который, по данным СВР, фактически является кадровым резервом ФСБ.

Среди руководства холдинга – сын заместителя директора ФСБ Сергея Королева, а также другие лица, связанные со спецслужбами.

Кроме того, в структуру привлечены бывшие высокопоставленные сотрудники ФСБ, а контроль за закупками осуществляют связанные лица.

Технологии контроля и слежения

В состав холдинга входят компании, разрабатывающие системы прослушивания и перехвата трафика, а также оборудование для блокировки сервисов типа Telegram и WhatsApp.

По данным разведки, только на такие технологии Россия потратила около 80 млрд рублей.

Отставание от реальности

В СЗР отмечают, что заявленные планы России существенно отстают от возможностей западных аналогов.

В частности, к 2035 году группировка "Рассвет" должна насчитывать до 383 спутников, тогда как система Starlink уже имеет более 10 тысяч аппаратов на орбите.

Также проблемой остается отсутствие доступных пользовательских терминалов, что делает невозможным массовое использование системы.

Признаки типичной коррупционной схемы

В исследовании отмечается, что этот проект имеет признаки предыдущих неудачных российских инициатив, которые финансировались государством, но не были реализованы.

Речь идет о непрозрачной структуре собственности, участии спецслужб, нереалистичных сроках и значительном разрыве между заявленными и реальными результатами.

По мнению СВР, проект "Рассвет" фактически выполняет другую функцию – обеспечивает финансовые потоки для связанных с властью структур.

