ФСБ привласнила кошти космічних програм і використала їх для власних структур, – розвідка

Російські спецслужби використовують державні космічні проєкти для привласнення бюджетних коштів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У розвідці зазначають, що у березні 2025 року Росія вивела на орбіту перші 16 супутників угруповання "Рассвет", яке позиціонували як аналог системи Starlink.

Мільярди рублів і сумнівне фінансування

За даними СЗР, на розвиток проєкту передбачено 102 млрд рублів із федерального бюджету, ще 329 млрд нібито має інвестувати приватна структура.

Втім, у розвідці наголошують, що реальне існування цих "власних коштів" викликає сумніви.

Зв’язки з ФСБ

Проєкт реалізує "Бюро 1440", що входить до "Ікс Холдингу", який, за даними СЗР, фактично є кадровим резервом ФСБ.

Серед керівництва холдингу – син заступника директора ФСБ Сергія Корольова, а також інші особи, пов’язані зі спецслужбами.

Крім того, до структури залучені колишні високопосадовці ФСБ, а контроль за закупівлями здійснюють пов’язані особи.

Читайте: "Роскосмос" планує за 11 років побудувати електростанцію на Місяці. Попередня місія закінчилася провалом

Технології контролю і стеження

До складу холдингу входять компанії, які розробляють системи прослуховування і перехоплення трафіку, а також обладнання для блокування сервісів на кшталт Telegram і WhatsApp.

За даними розвідки, лише на такі технології Росія витратила близько 80 млрд рублів.

Відставання від реальності

У СЗР наголошують, що заявлені плани Росії суттєво відстають від можливостей західних аналогів.

Зокрема, до 2035 року угруповання "Рассвет" має налічувати до 383 супутників, тоді як система Starlink уже має понад 10 тисяч апаратів на орбіті.

Також проблемою залишається відсутність доступних користувацьких терміналів, що унеможливлює масове використання системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роскосмос" відмовився від двох супутникових проєктів через брак грошей. Приватні інвестори "цікавості не виявили"

Ознаки типової корупційної схеми

У розвідці зазначають, що цей проєкт має ознаки попередніх невдалих російських ініціатив, які фінансувалися державою, але не були реалізовані.

Йдеться про непрозору структуру власності, участь спецслужб, нереалістичні строки та значний розрив між заявленими і реальними результатами.

На думку СЗР, проєкт "Рассвет" фактично виконує іншу функцію – забезпечує фінансові потоки для пов’язаних із владою структур.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну пообіцяли за п’ять років створити власну космічну станцію. До того "Роскосмос" заявляв про відсутність грошей на супутники