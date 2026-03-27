Уже к июню Украина может остаться без денег на войну, - Bloomberg
Уже в течение двух месяцев Украина рискует остаться без средств на ведение войны, поскольку стечение ряда факторов ставит под угрозу десятки миллиардов евро помощи от ключевых доноров.
Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Украинские и иностранные чиновники говорят, что сейчас у Киева есть средства, чтобы покрывать расходы только до июня.
В чем причина?
Ряд последних неудач — от вето Венгрии на кредит Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро до споров вокруг последнего пакета помощи Международного валютного фонда и ослабления инициативы НАТО по поставкам оружия — существенно сузил пространство для маневра Украины.
Глава Нацбанка Украины Пышный в интервью Bloomberg в этом месяце заявил, что если международное финансирование не поступит, его учреждение в худшем случае может быть вынуждено возобновить прямое кредитование Министерства финансов.
Эти деньги пойдут на выплату зарплат военным и работникам, а также на финансирование основных услуг.
Издание отмечает, что проблема с финансированием возникает в то время, как РФ получает все большую прибыль благодаря скачку мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.
Кроме того, этот конфликт отвлекает военные ресурсы США и внимание Трампа, отодвигая дипломатические усилия по достижению мирного соглашения на второй план.
Известно, что США почти полностью прекратили прямую помощь Украине после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Поэтому Европа вынуждена покрывать основные расходы на оружие и финансовую поддержку Украины.
"Киев подсчитал, что ему в этом году потребуется 15 миллиардов долларов на закупку американского оружия.
По оценкам финансовых органов, Украине в целом потребуется 52 миллиарда долларов иностранной помощи в 2026 году", — подытожили журналисты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На це вказує логіка формування бюджетів.
Так, державний бюджет формується, виходячи із витрат, насамперед нагальних - оборона та соціальна, на покриття яких вишукується доходна частина.
А, натомість, місцеві бюджети ************** від доходів від податків і субвенцій, далі вишукуючи куди б ці гроші витратити. Тут і виникає основне джерело корупції, яке слід скерувати на потреби оборони, частково закриваючи відсутність зовнішнього фінансування.
Тож, належить ввести режим жорсткої економії фінансових ресурсів, зокрема припинити будь-яке капітальне будівництво за рахунок бюджетів, окрім оборонних об'єктів, а потужності будівельних компаній, які вже законтрактовані, спрямувати на спорудження фортифікацій.
