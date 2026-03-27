Уже к июню Украина может остаться без денег на войну, - Bloomberg

Уже в течение двух месяцев Украина рискует остаться без средств на ведение войны, поскольку стечение ряда факторов ставит под угрозу десятки миллиардов евро помощи от ключевых доноров.

Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Украинские и иностранные чиновники говорят, что сейчас у Киева есть средства, чтобы покрывать расходы только до июня. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокировка кредита ЕС для Украины на 90 миллиардов евро: глава Нацбанка рассказал о "плане Б"

В чем причина?

Ряд последних неудач — от вето Венгрии на кредит Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро до споров вокруг последнего пакета помощи Международного валютного фонда и ослабления инициативы НАТО по поставкам оружия — существенно сузил пространство для маневра Украины.

Глава Нацбанка Украины Пышный в интервью Bloomberg в этом месяце заявил, что если международное финансирование не поступит, его учреждение в худшем случае может быть вынуждено возобновить прямое кредитование Министерства финансов.

Эти деньги пойдут на выплату зарплат военным и работникам, а также на финансирование основных услуг.

Издание отмечает, что проблема с финансированием возникает в то время, как РФ получает все большую прибыль благодаря скачку мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Читайте также: Потребности в восстановлении Украины на этот год достигают $15 миллиардов. На данный момент покрыто лишь 38% суммы, – Кулеба

Кроме того, этот конфликт отвлекает военные ресурсы США и внимание Трампа, отодвигая дипломатические усилия по достижению мирного соглашения на второй план.

Известно, что США почти полностью прекратили прямую помощь Украине после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Поэтому Европа вынуждена покрывать основные расходы на оружие и финансовую поддержку Украины.

"Киев подсчитал, что ему в этом году потребуется 15 миллиардов долларов на закупку американского оружия.

По оценкам финансовых органов, Украине в целом потребуется 52 миллиарда долларов иностранной помощи в 2026 году", — подытожили журналисты.

Читайте: Страна на грани финансовой катастрофы, — "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

Топ комментарии
+9
Це все, що треба знати про потужність та незламність.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:01 Ответить
+8
треба шоб торчок 🤡 склав повноваження , передав владу комітету нацзахисту ,хай їде де хоче ,так Україна відбудеться меньшими збитками , а слуг переважно на сізо ,за економічні кримінальні дії ...їх гроши витягнути в Україну ,поки комітет стане на ноги ...
показать весь комментарий
27.03.2026 11:02 Ответить
+3
Пока ще не зовсім пізно. Підтримую. Чим довше буде перебувати Голобородько при владі, тим далі в прірву він зажене Україну.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:14 Ответить
Даніла Ґєтманцев працював помічником у Володимира Сівковича...
показать весь комментарий
27.03.2026 11:24 Ответить
Все покрали , по офшорах розпихали і розводять руками, а нема!
показать весь комментарий
27.03.2026 11:46 Ответить
Яке хай йде де хоче,єдина дорога для зеЛайна це дорога до шибиниці, разом зі своїм ригозеленим шапіто.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:38 Ответить
не стане грошей тільки на війну. війна і гроші на неї - це проблеми волонтерів та не броньованих ухилянтів. де вкрасти для себе, зєлічкини броньовані патріоти міндичаки знайдуть. зберуть бізнес, як їх старшой брателло, закличуть допомогати, на барахло онукам.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:04 Ответить
Не хвилюйтеся, 'партнери' в будь-якому випадку щось підкинуть. Не може такого статися, щоб міндічі залишилися зовсім без грошей.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:05 Ответить
Більше кашбеків, ******, Єкниг... різних та цікави
показать весь комментарий
27.03.2026 11:07 Ответить
так оцифрувати всіх не встигли.....більш як 2млн не втягнутих у лайно
показать весь комментарий
27.03.2026 11:09 Ответить
Під матрасом у Крупи нехай пошукають
показать весь комментарий
27.03.2026 11:09 Ответить
Поплічники-дружбани Zе, Міндіч з Цукерманомдопоможуть. Двушечку зашлют. Так ********?
показать весь комментарий
27.03.2026 11:07 Ответить
Нічого страшного. Внутрішніх податків та зборів на силовиків ще довго вистачить. Іншого й не треба.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:10 Ответить
якби зелені не крали в неадекватних маштабах то ситуація була б набагато краще
а так буде тільки важче, бо весь світ бачить дії цих мародерів і що зєля жодного не покарав
показать весь комментарий
27.03.2026 11:11 Ответить
Потрібно об'єднати всі бюджети в Україні в Бюджет Оборони.
На це вказує логіка формування бюджетів.
Так, державний бюджет формується, виходячи із витрат, насамперед нагальних - оборона та соціальна, на покриття яких вишукується доходна частина.
А, натомість, місцеві бюджети ************** від доходів від податків і субвенцій, далі вишукуючи куди б ці гроші витратити. Тут і виникає основне джерело корупції, яке слід скерувати на потреби оборони, частково закриваючи відсутність зовнішнього фінансування.
Тож, належить ввести режим жорсткої економії фінансових ресурсів, зокрема припинити будь-яке капітальне будівництво за рахунок бюджетів, окрім оборонних об'єктів, а потужності будівельних компаній, які вже законтрактовані, спрямувати на спорудження фортифікацій.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:12 Ответить
"Збіг низки чинників" - це те що Орбан до сих пір блокує 90 млрд.
Ну а про конфіскацію російських активів вже ніхто в ЄС навіть не балаболить.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:13 Ответить
А кому конфісковувати, точніше для кого ті російські активи? Думаєте в ЄС і США не знають про воровські схеми, створені Голобородько?
показать весь комментарий
27.03.2026 11:16 Ответить
Коли вирішувалося питання конфіскації кацапських грошей Фон дер Ляєн просто скасувала вето Угорщини та Словаччини, як завжди робила. Зараз їй це вето потрібно. Всі прикидаються ай ай ай Орбан. Вважають українців дебілами.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:21 Ответить
Нічого страшного, зато в Україні є гроші на ******, кешбеки,багатотисячні пенсії суддям,прокурорам,міліонні зарплати для членів наглядових рад,керівника " Укр пошти" ," Енергоатома" , надбавок,компенсацій ,конвертів для депутатів. Хуже ж не будет, продовжуємо РЖАТИ блд.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:15 Ответить
Не на "війну" а на оборону. Тут вже відразу палєво у продажних журнашльондр з Bloоmberg. Кацапнею смердить. Як же все прогнило в цьому світі.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:18 Ответить
ГЛАВНОЕ МАЛАДОЙ І НЕОПІТНІЙ))
Хоч поржом
хуже не будет

.....та й таке, але суть в тому що народ той самий. Ті люди що вибрали Яника вибрали і оце
показать весь комментарий
27.03.2026 11:25 Ответить
Закономірний, очікуваний, передбачуваний і стовідсотково повторюваний фінал "національно-визвольних змагань". Результат неспроможності об'єктивно сприймати реальність.
показать весь комментарий
27.03.2026 11:28 Ответить
так у нас 60% бюджета дотации из Европы чтобы там потужные не думали. Так что либо европка расчехляется быстрее либо будет незламна капитуляция до лета
показать весь комментарий
27.03.2026 11:31 Ответить
Не розповсюджуйте кацапську пропаганду, гроші будуть у будь-якому випадку!
показать весь комментарий
27.03.2026 11:40 Ответить
Криворізька дипломатія дуже дуже потужна
показать весь комментарий
27.03.2026 11:45 Ответить
 
 