Вже до червня Україна може залишитися без грошей на війну, - Bloomberg

Вже протягом двох місяців Україна ризикує залишитися без грошей на війну, оскільки збіг низки чинників ставить під загрозу десятки мільярдів євро допомоги від ключових донорів.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Українські та іноземні посадовці кажуть, що зараз Київ має кошти, щоб покривати видатки лише до червня.

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У чому причина?

Низка останніх невдач - від вето Угорщини на кредит Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро до суперечки навколо останнього пакета допомоги Міжнародного валютного фонду та ослаблення ініціативи НАТО щодо постачання зброї - суттєво звузила простір для маневру України.

Глава Нацбанку України Пишний в інтерв'ю Bloomberg цього місяця заявив, що якщо міжнародне фінансування не надійде, його установа в найгіршому випадку може бути змушена відновити пряме кредитування Міністерства фінансів.

Ці гроші підуть на виплату зарплат військовим та працівникам, а також на фінансування основних послуг.

Видання зазначає, що проблема з фінансуванням виникає в той час, як РФ отримує дедалі більший прибуток завдяки стрибку світових цін на нафту через війну на Близькому Сході.

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Також цей конфлікт відволікає військові ресурси США та увагу Трампа, відкидаючи дипломатичні зусилля щодо досягнення мирної угоди на другий план.

Відомо, що США майже повністю припинили пряму допомогу Україні після повернення Трампа до Білого дому у січні 2025 року. тому Європа вимушена покривати основні витрати на зброю та фінансову підтримку України.

"Київ підрахував, що йому цього року потрібно 15 мільярдів доларів на закупівлю американської зброї.

За оцінками фінансових органів, Україні загалом потрібно 52 мільярди доларів іноземної допомоги у 2026 році", - підсумували журналісти.

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