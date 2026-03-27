Контрнаступление ВСУ снизило активность РФ на Александровском направлении, - 37-я ОБрМП

Контрнаступление ВСУ ослабило атаки российских войск наАлександровском направлении и повлияло на их моральный дух.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо рассказал начальникотдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Денис Бобков.

"Действия ВСУ существенно повлияли на настроения врага. Мы даже можем это увидеть по интенсивности боевых действий, интенсивности наступательных действий врага. Даже на поле боя видно, что сейчас контрнаступление ВСУ на Александровском направлении немного сбило вражеский запал", - подчеркнул Бобков.

Он добавил, что сейчас врагу не хватает мотивации, поскольку у Сил обороны она очевидна - защищать Украину, свой народ, земли.

"У врага такой мотивации нет. Мотивацией для него могут служить исключительно либо деньги, либо то, что для большого количества из них была альтернатива: либо тюрьма, либо подписание контракта. Многие выбирают второй вариант, но это для них абсолютно неправильный выбор, и очень повезло тем, кто попадает в плен", - отметил Бобков.

Ротация врага

Начальник отдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ сообщил, что недавно российские войска провели ротацию личного состава. По его словам, вновь прибывшие подразделения были хорошо мотивированы и демонстрировали высокую активность на поле боя.

"Возможно, это были их первые боевые действия, и мы видели этот задор: они энергично двигались вперед, были мотивированы, очень хорошо воевали. Однако, когда контрнаступление ВСУ развилось, это немного снизило их задор - они поняли, как работает война и что с нами следует считаться", - резюмировал Бобков.

