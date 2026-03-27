Контрнаступ ЗСУ знизив активність РФ на Олександрівському напрямку, - 37-ма ОБрМП

Контрнаступ ЗСУ послабив атаки російських військ на Олександрівському напрямку і вплинув на їхній моральний стан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо розповів начальник відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Денис Бобков.

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"Дії ЗСУ суттєво вплинули на настрої ворога. Ми навіть можемо це побачити за інтенсивністю бойових дій, інтенсивністю наступальних дій ворога. Навіть на полі бою видно, що наразі контрнаступ ЗСУ на Олександрівському напрямку трохи збив ворожий запал", - наголосив Бобков.

Він додав, що наразі ворогу бракує мотивації, оскільки у Сил оборони вона очевидна - захищати Україну, свій народ, землі.

"У ворога такої мотивації немає. Мотивацією для нього можуть слугувати виключно або гроші, або те, що для великої кількості з них була альтернатива: або в'язниця, або підписання контракту. Багато хто обирає другий варіант, але це для них абсолютно неправильний вибір, і дуже щастить тим, хто потрапляє в полон", - зазначив Бобков.

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Ротація ворога

Начальник відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ повідомив, що нещодавно російські війська провели ротацію особового складу. За його словами, новоприбулі підрозділи були добре вмотивовані та демонстрували високу активність на полі бою.

"Можливо, це були їхні перші бойові дії, і ми бачили цей запал: вони енергійно рухалися вперед, були мотивовані, дуже добре воювали. Проте, коли контрнаступ ЗСУ розвинувся, це трохи знизило їхній запал - вони зрозуміли, як працює війна і що з нами слід рахуватися", - резюмував Бобков.

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