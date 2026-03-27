Харьковскую область скоро подключат к программе "СветДом" для обеспечения домов автономной энергией, – Свириденко

Харьков и Харьковская область в ближайшее время будут подключены к государственной программе "СветДом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передают журналисты Укринформа.

"Я вам обещаю, что до следующего "Часа вопросов к правительству" мы вынесем соответствующее постановление и проголосуем в Кабмине", – сказала она.

Причины задержки

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба пояснил, что задержка с подключением региона к программе была связана с бюрократическими вопросами.

"Мы будем сейчас максимально ускоряться и сделаем все, чтобы Харьковщина как можно быстрее получила соответствующую программу", – отметил он.

Что предусматривает программа

Программа "СветДом" стартовала 28 января и направлена на поддержку многоквартирных домов.

Она предусматривает установку автономных источников электроэнергии, что позволяет обеспечить стабильное снабжение светом, водой, теплом, связью и работу лифтов даже во время отключений.

Где уже действует программа

На первом этапе программа реализуется в Киеве и Киевской области.

После расширения она охватит и Харьковскую область, которая регулярно подвергается ударам по энергетической инфраструктуре.

