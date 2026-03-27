Харківщину скоро підключать до програми СвітлоДім для забезпечення будинків автономною енергією, – Свириденко

Харків і Харківська область найближчим часом будуть підключені до державної програми "СвітлоДім".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, передають журналісти Укрінформу.

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"Я вам обіцяю, що до наступної "Години запитань до уряду" ми відповідну постанову винесемо і проголосуємо на Кабміні", – сказала вона.

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Причини затримки

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба пояснив, що затримка з підключенням регіону до програми була пов’язана з бюрократичними питаннями.

"Ми будемо зараз максимально прискорюватися і зробимо все, щоб Харківщина якомога швидше отримала відповідну програму", – зазначив він.

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Що передбачає програма

Програма "СвітлоДім" стартувала 28 січня і спрямована на підтримку багатоквартирних будинків.

Вона передбачає встановлення автономних джерел електроенергії, що дозволяє забезпечити стабільне постачання світла, води, тепла, зв’язку та роботу ліфтів навіть під час відключень.

Де вже діє програма

На першому етапі програма реалізується у Києві та Київській області.

Після розширення вона охопить і Харківську область, яка регулярно зазнає ударів по енергетичній інфраструктурі.

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