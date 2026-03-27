Более 330 человек выехали за март из прифронтовых районов Запорожской области, - ОВА
В Запорожской области продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов в более безопасные регионы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"С начала марта из-под обстрелов выехало 331 человек, из них: 140 женщин и 28 детей. Услугами Транзитного центра воспользовались более 1300 человек за месяц, а с начала работы - более 7,3 тысячи человек", - рассказал он.
Места временного пребывания
Отмечается, что при необходимости выехавшие люди могут поселиться в местах временного пребывания. В областном центре свободно 200 мест, также при необходимости могут быть развернуты дополнительные места.
Принудительная эвакуация
Федоров отметил, что на данный момент принудительная эвакуация в области не проводится! Все семьи с детьми, которые должны были выехать из особо опасных громад, - эвакуированы.
