Более 330 человек выехали за март из прифронтовых районов Запорожской области, - ОВА

В Запорожской области продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов в более безопасные регионы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"С начала марта из-под обстрелов выехало 331 человек, из них: 140 женщин и 28 детей. Услугами Транзитного центра воспользовались более 1300 человек за месяц, а с начала работы - более 7,3 тысячи человек", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Еще более 500 человек необходимо эвакуировать из двух районов Запорожской области, - ОВА

Места временного пребывания

Отмечается, что при необходимости выехавшие люди могут поселиться в местах временного пребывания. В областном центре свободно 200 мест, также при необходимости могут быть развернуты дополнительные места.

Читайте также: Обязательную эвакуацию объявили в 5 населенных пунктах Запорожской области

Принудительная эвакуация

Федоров отметил, что на данный момент принудительная эвакуация в области не проводится! Все семьи с детьми, которые должны были выехать из особо опасных громад, - эвакуированы.

Читайте также: Менее 500 человек остаются в Гуляйпольской громаде: ситуация становится все более опасной