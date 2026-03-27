Понад 330 людей виїхали за березень із прифронтових районів Запорізької області, - ОВА

На Запоріжжі триває евакуація мешканців прифронтових населених пунктів у більш безпечні регіони.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"З початку березня з-під обстрілів виїхала 331 людина, з них: 140 жінок та 28 дітей. Послугами Транзитного центру скористалися понад 1300 осіб за місяць, а від початку роботи - понад 7,3 тисячі людей", - розповів він.

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Місця тимчасового перебування

Зазначається, що за потреби люди, які виїхали, можуть поселитися у місцях тимчасового перебування. В обласному центрі вільні 200 місць, також за потреби можуть бути розгорнуті додаткові місця.

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Примусова евакуація

Федоров зауважив, що наразі примусова евакуація в області не проводиться! Всі родини з дітьми, які мали виїхати з особливо небезпечних громад, - евакуйовані.

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