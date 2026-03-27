РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10730 посетителей онлайн
Назначения в Минобороны
623 8

Правительство назначило заместителя министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита: им стал Василий Шкураков

Заместитель министра обороны Василий Шкураков

Продолжается развитие Министерства обороны как эффективной структуры, способной достигать поставленных целей. Сегодня на заседании правительства Василий Шкураков был назначен заместителем министра обороны Украины.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, Шкураков будет отвечать за финансовую систему и внутренний аудит. В фокусе — построение прозрачной, управляемой и data-driven финансовой системы Минобороны.

Ключевые задачи

Так, среди ключевых задач назначенного заместителя Федоров назвал:

  • качественное бюджетное планирование и исполнение, чтобы ресурсы соответствовали реальным приоритетам фронта;
  • управление всеми источниками финансирования: государственный бюджет, международная техническая помощь, гранты и кредиты;
  • усиление экономического анализа для принятия управленческих решений;
  • усиление внутреннего контроля и аудита для выявления рисков и неэффективности;
  • цифровизация финансовой отчетности и контроля, чтобы решения принимались на основе качественных данных.

Что известно о Шкуракове

Он имеет более 10 лет опыта управления публичными финансами. Работал заместителем министра финансов и первым заместителем министра развития громад и инфраструктуры.

Во время войны обеспечивал финансовую стабильность критической инфраструктуры.

Автор: 

Минобороны (9556) назначение (2161)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А цей хоч служив?
показать весь комментарий
27.03.2026 15:45 Ответить
Заступником міністра фінансів...ну і так далі. Потужний ветеран.
показать весь комментарий
27.03.2026 15:48 Ответить
навіщо в ньго "говорящая фамлія "Шкураков. закінчивмм Сразу после окончания университета в 2005 году Василий Шкураков пошел работать в Министерство финансов Украины.
показать весь комментарий
27.03.2026 15:53 Ответить
Ото якраз внизу прочитати "Що відомо про Шкуракова" і можна ставити хрест на "розбудові Міноборони як ефективної структури".
показать весь комментарий
27.03.2026 15:47 Ответить
"Під час війни забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури"
Нічого собі! Я й не знав що є і така посада! В чому полягає його обов'язки на цій посаді?
показать весь комментарий
27.03.2026 15:49 Ответить
Стабильно финансировал укладку брукивки в прифронтовой зоне.
показать весь комментарий
27.03.2026 16:01 Ответить
С такой фамилией и на свободе...
показать весь комментарий
27.03.2026 15:55 Ответить
Під час війни забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури. Джерело: https://censor.net/ua/n3607488,
а опублікуйте звіт як він забезпечував ту стабільність, коштів хоча б вистачило у держави?
показать весь комментарий
27.03.2026 15:56 Ответить
 
 