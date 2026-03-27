Правительство назначило заместителя министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита: им стал Василий Шкураков
Продолжается развитие Министерства обороны как эффективной структуры, способной достигать поставленных целей. Сегодня на заседании правительства Василий Шкураков был назначен заместителем министра обороны Украины.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, Шкураков будет отвечать за финансовую систему и внутренний аудит. В фокусе — построение прозрачной, управляемой и data-driven финансовой системы Минобороны.
Ключевые задачи
Так, среди ключевых задач назначенного заместителя Федоров назвал:
- качественное бюджетное планирование и исполнение, чтобы ресурсы соответствовали реальным приоритетам фронта;
- управление всеми источниками финансирования: государственный бюджет, международная техническая помощь, гранты и кредиты;
- усиление экономического анализа для принятия управленческих решений;
- усиление внутреннего контроля и аудита для выявления рисков и неэффективности;
- цифровизация финансовой отчетности и контроля, чтобы решения принимались на основе качественных данных.
Что известно о Шкуракове
Он имеет более 10 лет опыта управления публичными финансами. Работал заместителем министра финансов и первым заместителем министра развития громад и инфраструктуры.
Во время войны обеспечивал финансовую стабильность критической инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нічого собі! Я й не знав що є і така посада! В чому полягає його обов'язки на цій посаді?
а опублікуйте звіт як він забезпечував ту стабільність, коштів хоча б вистачило у держави?