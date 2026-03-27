Уряд призначив заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту: ним став Василь Шкураков

Триває розбудова Міноборони як ефективної структури, яка здатна досягати поставлених цілей. Сьогодні на засіданні Уряду Василя Шкуракова призначено заступником міністра оборони України.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, Шкураков відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит. У фокусі - побудова прозорої, керованої і data-driven фінансової системи Міноборони.

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Ключові завдання

Так, серед ключових завдань призначеного заступника Федоров назвав:

якісне бюджетне планування й виконання, щоб ресурси відповідали реальним пріоритетам фронту;

управління всіма джерелами фінансування: державний бюджет, міжнародна технічна допомога, гранти та кредити;

посилення економічного аналізу для ухвалення управлінських рішень;

підсилення внутрішнього контролю та аудиту для виявлення ризиків і неефективності;

цифровізація фінансової звітності та контролю, щоб рішення ухвалювали на основі якісних даних.

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Що відомо про Шкуракова

Він має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами. Працював заступником Міністра фінансів і першим заступником Міністра розвитку громад та інфраструктури.

Під час війни забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.

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