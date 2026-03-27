С начала суток агрессор атаковал 66 раз, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора составило 66.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 27 марта, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы Украины

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Коренек, Бачевск, Товстодубово, Рыжевка, Волфино, Дорошевка, Горки, Рогизное, Сосновка, Винторовка, Студенок, Эсмань. В Черниговской области под обстрел попали Михальчина Слобода, Заря.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжаются два боевых столкновения с противником. Сегодня враг осуществил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых - из РСЗО.

Читайте также: Силы обороны Украины подтвердили удар по Киришскому НПЗ: повреждены ключевые установки переработки

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в направлении населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении противник совершил четыре штурма позиций наших войск в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Подолы, Новоосиново. Одно боестолкновение еще продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробишево, Лиман и в районе Среднего. Один бой продолжается.

На Славянском направлении противник дважды атаковал в направлении Рай-Александровки. Один бой еще продолжается.



На Краматорском направлении враг совершил три наступательные действия в сторону Марково и Червоного.

Читайте также: Поражены ЗРК "Тор-М1", склады боеприпасов, ГСМ и районы сосредоточения россиян, - Генштаб

На Константиновском направлении захватчики осуществили 22 наступательных действия в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Яблоновка, Софиевка. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Силы обороны с начала суток отразили 22 штурмовых действия врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподогороднее, Новопавловка. Четыре боевых столкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаударам подверглись Покровское и Левадное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло четыре атаки в сторону населенных пунктов Староукраинка, Зеленое, Зализнычное и в районе Мирного. Враг нанес авиаудар в районе Цветково.

На Ореховском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по Орехову и Преображенке.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Читайте: Контрнаступление ВСУ снизило активность РФ на Александровском направлении, - 37-я ОБрМП

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не фиксируется", - подчеркнули в Генштабе.