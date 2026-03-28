Ночная атака РФ на Одессу: двое погибших, число пострадавших возросло до 16

Число пострадавших вследствие российского удара по Одессе в ночь на 28 марта возросло до 16. Два человека погибли.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Двое пострадавших - в "тяжелом" состоянии

"До 16 человек возросло число пострадавших вследствие ночной атаки на Одессу, двое из них, к сожалению, погибли", — говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что на данный момент 14 человек получают медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов и ранений. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести и удовлетворительное.

Смотрите также: Враг запустил по Одессе более 60 дронов, — Зеленский. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА: двое погибших, есть раненые.

Читайте также: Сибига об атаке РФ на роддом в Одессе: Только настоящие варвары способны на такое