Новости Атака беспилотников на Одессу
Ночная атака РФ на Одессу: двое погибших, число пострадавших возросло до 16

Число пострадавших вследствие российского удара по Одессе в ночь на 28 марта возросло до 16. Два человека погибли.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Двое пострадавших - в "тяжелом" состоянии

"До 16 человек возросло число пострадавших вследствие ночной атаки на Одессу, двое из них, к сожалению, погибли", — говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что на данный момент 14 человек получают медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов и ранений. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести и удовлетворительное.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА: двое погибших, есть раненые.

Де ракетна програма, де Фламідіч Помсти, де ППО-програма, де ГУРдрони перехоплювачі...
А то що вийшло з Країни Мрій ???
В тилу смерть , в кілзоні тцк Фронту смерть, хіба можна таку влади вважати дієвою..
28.03.2026 20:24 Ответить
В стране абсолютный кризис власти всех уровней, коррупция полностью разъела её --- власть, все силовые структуры кроме ВСУ, аморальны давно, лет 30 запросто. Финансовый коллапс почти, мы воюем в долг. Что делать? Полная национализация всего, гос-капитализм, все управленцы по направлениям только западные включая премьера, как в Польше. Национализацию чаще и проводят после войны, де Голль Франция например до 1965 г. И подписать договор с кацапам. Какой выйдет конечно, ещё год войны, нас не станет как страны, так и народа. Ну это же почти все уже понимают! В какую игру дураков мы продолжаем эту комедь? Кто и сколько денег нам даст, если нужны сотни миллиардов!?
28.03.2026 20:59 Ответить
Треба відправити більше підмазаних спеціалістів в ОАЕ та інші теплі країни.
28.03.2026 21:12 Ответить
 
 