Ночная атака РФ на Одессу: двое погибших, число пострадавших возросло до 16
Число пострадавших вследствие российского удара по Одессе в ночь на 28 марта возросло до 16. Два человека погибли.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Двое пострадавших - в "тяжелом" состоянии
"До 16 человек возросло число пострадавших вследствие ночной атаки на Одессу, двое из них, к сожалению, погибли", — говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что на данный момент 14 человек получают медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов и ранений. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести и удовлетворительное.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА: двое погибших, есть раненые.
А то що вийшло з Країни Мрій ???
В тилу смерть , в кілзоні
тцкФронту смерть, хіба можна таку влади вважати дієвою..