Нічна атака РФ на Одесу: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до 16

Кількість постраждалих через російську атаку на Одесу в ніч на 28 березня зросла до 16. Дві людини загинули.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Двоє постраждалих - "важкі"

"До 16 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу, двоє з них, на жаль, загинули", - йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що станом на зараз 14 людей отримують допомогу. Двоє з них перебувають у важкому стані через отримані опіки та поранення. Стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Одесу БпЛА: двоє загиблих, є поранені.

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