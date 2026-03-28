Нічна атака РФ на Одесу: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до 16
Кількість постраждалих через російську атаку на Одесу в ніч на 28 березня зросла до 16. Дві людини загинули.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Двоє постраждалих - "важкі"
"До 16 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу, двоє з них, на жаль, загинули", - йдеться у повідомленні.
Посадовець зазначив, що станом на зараз 14 людей отримують допомогу. Двоє з них перебувають у важкому стані через отримані опіки та поранення. Стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Одесу БпЛА: двоє загиблих, є поранені.
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