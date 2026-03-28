Сибіга про атаку РФ на пологовий будинок в Одесі: Тільки справжні варвари здатні на таке
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував нічний удар росіян по пологовому будинку в Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіна написав у соцмережі Х.
Удар по пологовому
Так, він зазначив, що в пологовий будинок в Одесі відбулося пряме влучання російсько-іранського безпілотника "Шахед".
"Тільки справжні варвари здатні на таке. І тільки справжня сила може зупинити такий терор", - написав він.
Масована атака РФ на Одесу та Кривий Ріг
Сибіга наголосив, що масована атака РФ на Одесу та Кривий Ріг була спрямована на житлові райони та об’єкти критичної інфраструктури.
Він нагадав, що одна жінка загинула, а понад десять людей дістали поранення, серед них - маленький хлопчик.
Тиск на РФ
"Як я вчора наголосив своїм колегам із G7, єдиний спосіб змусити Росію припинити війну - шляхом посилення тиску на агресора: санкції, ізоляція, притягнення до відповідальності, підтримка України", - додав міністр.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Одесу БпЛА: двоє загиблих, ще 12 людей постраждали.
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видайте сибігі вологі серветки!!!
сибіга, ******* головний дипломат, яким чином зсу потрапили до арабів, зі зброєю?