Новости Атака беспилотников на Одессу
644 12

Сибига об атаке РФ на роддом в Одессе: Только настоящие варвары способны на такое

последствия ударов по Одессе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ночной удар российских войск по родильному дому в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

Удар по роддому

В частности, он отметил, что в роддом в Одессе попал прямой удар российско-иранского беспилотника "Шахед".

"Только настоящие варвары способны на такое. И только настоящая сила может остановить такой террор", - написал он.

Массированная атака РФ на Одессу и Кривой Рог

Сибига подчеркнул, что массированная атака РФ на Одессу и Кривой Рог была направлена на жилые районы и объекты критической инфраструктуры.

Он напомнил, что одна женщина погибла, а более десяти человек получили ранения, среди них — маленький мальчик.

Давление на РФ

"Как я вчера подчеркнул своим коллегам из G7, единственный способ заставить Россию прекратить войну — путем усиления давления на агрессора: санкции, изоляция, привлечение к ответственности, поддержка Украины", — добавил министр.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА: двое погибших, еще 12 человек пострадали.

Топ комментарии
+4
Не просто ЗСУ а розрахунки ППО які б могли збити цей самий "шахед".
28.03.2026 17:57 Ответить
+3
сибіга такий емпатичний!
видайте сибігі вологі серветки!!!

сибіга, ******* головний дипломат, яким чином зсу потрапили до арабів, зі зброєю?
28.03.2026 17:51 Ответить
+3
Крутий міністр - вміє користуватися соцмережами! А де ж його офіційні заяви?
28.03.2026 17:57 Ответить
То не емпатія. Він переживає, що бусифікувати буде нікого в майбутньому. Стратег, на багато років вперед дивиться.
28.03.2026 17:52 Ответить
Сибіга продовжує потужнічати в соцмережі Х.💪
28.03.2026 17:55 Ответить
Ще одна потужна Зе-дипломатка: цього разу крінж із Домінікани
https://www.youtube.com/watch?v=kNIsv1TjF7c
28.03.2026 18:43 Ответить
Крутий міністр - вміє користуватися соцмережами! А де ж його офіційні заяви?
28.03.2026 17:57 Ответить
Це і є варвари ,це є злочинний рашиський режим ,про це треба кожен день говорити ,про злочине рашиське терористичнек утворенняи яке живе в печерному шовінізмі середньовіччя, очолює це злочинне утворення найкривавіший терорист світу злочинець путін.
28.03.2026 17:59 Ответить
У Стародавній Греції варварами називали тих, хто не володів грецькою мовою.
28.03.2026 18:02 Ответить
біоробот з 5 запрограмованих фраз
28.03.2026 18:05 Ответить
Воєнного злочинця прутня (в миру-******), чекає уже > 20 років, камера і Суд в ГААЗІ!!
28.03.2026 18:14 Ответить
Там , начебто , якась делегація хоче оглянути нафтопровід "Дружба" ...?
Звозіть їх до Одеси .
І ще - такі злочини повинні мати максимальний розголос - "коментатор" пан Себіга , звісно вже скликає засідання ООН з цього приводу , правда ?
28.03.2026 18:21 Ответить
про це Сибіна написав у соцмережі Х. 🤮🤮🤮🤮🤮
28.03.2026 18:36 Ответить
 
 