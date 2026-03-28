Сибига об атаке РФ на роддом в Одессе: Только настоящие варвары способны на такое
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ночной удар российских войск по родильному дому в Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
Удар по роддому
В частности, он отметил, что в роддом в Одессе попал прямой удар российско-иранского беспилотника "Шахед".
"Только настоящие варвары способны на такое. И только настоящая сила может остановить такой террор", - написал он.
Массированная атака РФ на Одессу и Кривой Рог
Сибига подчеркнул, что массированная атака РФ на Одессу и Кривой Рог была направлена на жилые районы и объекты критической инфраструктуры.
Он напомнил, что одна женщина погибла, а более десяти человек получили ранения, среди них — маленький мальчик.
Давление на РФ
"Как я вчера подчеркнул своим коллегам из G7, единственный способ заставить Россию прекратить войну — путем усиления давления на агрессора: санкции, изоляция, привлечение к ответственности, поддержка Украины", — добавил министр.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА: двое погибших, еще 12 человек пострадали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
видайте сибігі вологі серветки!!!
сибіга, ******* головний дипломат, яким чином зсу потрапили до арабів, зі зброєю?
https://www.youtube.com/watch?v=kNIsv1TjF7c
Звозіть їх до Одеси .
І ще - такі злочини повинні мати максимальний розголос - "коментатор" пан Себіга , звісно вже скликає засідання ООН з цього приводу , правда ?