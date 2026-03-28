Сибига об атаке РФ на роддом в Одессе: Только настоящие варвары способны на такое

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ночной удар российских войск по родильному дому в Одессе.

В частности, он отметил, что в роддом в Одессе попал прямой удар российско-иранского беспилотника "Шахед".

"Только настоящие варвары способны на такое. И только настоящая сила может остановить такой террор", - написал он.

Сибига подчеркнул, что массированная атака РФ на Одессу и Кривой Рог была направлена на жилые районы и объекты критической инфраструктуры.

Он напомнил, что одна женщина погибла, а более десяти человек получили ранения, среди них — маленький мальчик.

"Как я вчера подчеркнул своим коллегам из G7, единственный способ заставить Россию прекратить войну — путем усиления давления на агрессора: санкции, изоляция, привлечение к ответственности, поддержка Украины", — добавил министр.

