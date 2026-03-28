Цахкна об ударе РФ по роддому в Одессе: Акт чистой бесчеловечности
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал ночную атаку РФ на роддом в Одессе.
Об этом Цахкна написал в соцсети Х в ответ на пост главы МИД Украины Андрея Сибиги, передает Цензор.НЕТ.
Акт чистой бесчеловечности
"Умышленный удар по родильному дому – это акт чистой бесчеловечности. Он направлен против самых уязвимых – матерей, новорожденных и тех, кто приносит жизнь в этот мир", – написал он.
Давление на РФ
Цахкна подчеркнул, что Россия продолжает преднамеренные атаки на невинных людей и критически важную инфраструктуру.
"Не может быть никакого оправдания, никакого нейтралитета или колебаний перед лицом такой жестокости. Давление на агрессора должно усиливаться. Безопасность Европы и наша общая человечность требуют именно этого", – добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА. Сообщалось о двух погибших и более 10 пострадавших.
ось фундамент існування і процвітання