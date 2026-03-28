Цахкна об ударе РФ по роддому в Одессе: Акт чистой бесчеловечности

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал ночную атаку РФ на роддом в Одессе.

Об этом Цахкна написал в соцсети Х в ответ на пост главы МИД Украины Андрея Сибиги, передает Цензор.НЕТ.

Акт чистой бесчеловечности

"Умышленный удар по родильному дому – это акт чистой бесчеловечности. Он направлен против самых уязвимых – матерей, новорожденных и тех, кто приносит жизнь в этот мир", – написал он.

Давление на РФ

Цахкна подчеркнул, что Россия продолжает преднамеренные атаки на невинных людей и критически важную инфраструктуру.

"Не может быть никакого оправдания, никакого нейтралитета или колебаний перед лицом такой жестокости. Давление на агрессора должно усиливаться. Безопасность Европы и наша общая человечность требуют именно этого", – добавил он.

