РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9967 посетителей онлайн
Новости
539 6

Цахкна об ударе РФ по роддому в Одессе: Акт чистой бесчеловечности

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал ночную атаку РФ на роддом в Одессе.

Об этом Цахкна написал в соцсети Х в ответ на пост главы МИД Украины Андрея Сибиги, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Умышленный удар по родильному дому – это акт чистой бесчеловечности. Он направлен против самых уязвимых – матерей, новорожденных и тех, кто приносит жизнь в этот мир", – написал он.

Давление на РФ

Цахкна подчеркнул, что Россия продолжает преднамеренные атаки на невинных людей и критически важную инфраструктуру.

"Не может быть никакого оправдания, никакого нейтралитета или колебаний перед лицом такой жестокости. Давление на агрессора должно усиливаться. Безопасность Европы и наша общая человечность требуют именно этого", – добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг массированно атаковал Одессу БПЛА. Сообщалось о двух погибших и более 10 пострадавших.

Автор: 

Одесса Одесская область роддом Цахкна Маргус Одесский район
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В'ячеслав Чорновол з трибуни Верховної Ради заявив, що якби Україна не була у складі ссср, то за усіма підрахунками українців зараз мало би бути більше 100 мільйонів. Російськомовні вбили кожного другого українця. Когось за це засудили? Коли Ющенко припідняв цю тему, то що зробили з Ющенком?
показать весь комментарий
28.03.2026 21:14 Ответить
За Україну не треба вмирати, за Україну потрібно вбивати ...

ось фундамент існування і процвітання
показать весь комментарий
28.03.2026 21:29 Ответить
❌ уйло сказав що бореться за майбутнє руссскіх дєтішек і одночасно бʼє по наших роддомах.
показать весь комментарий
28.03.2026 21:16 Ответить
він воює за кражу українських дітей. Краще б зайнявся своїми безпризорниками, іх там тисячі.
показать весь комментарий
28.03.2026 21:42 Ответить
Безпризорники - це його скарб - підростуть і відправить їх унітази асвабаждать.
показать весь комментарий
28.03.2026 21:55 Ответить
Кацапи не люди, нелюди, пане Цахкна.
показать весь комментарий
28.03.2026 21:23 Ответить
 
 