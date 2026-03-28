Цахкна про удар РФ по пологовому в Одесі: Акт чистої нелюдяності
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прокоментував нічну атаку РФ по пологовому будинку в Одесі.
Про це Цахкна написав у соцмережі Х у відповідь на допис глави МЗС України Андрія Сибіги, передає Цензор.НЕТ.
Акт чистої нелюдяності
"Навмисний удар по пологовому будинку – це акт чистої нелюдяності. Він спрямований проти найуразливіших – матерів, новонароджених та тих, приносить життя у світ", - написав він.
Тиск на РФ
Цахкна наголосив, що Росія продовжує навмисні атаки на невинних людей та критично важливу інфраструктуру.
"Не може бути жодного виправдання, жодного нейтралітету чи жодних вагань перед обличчям такої жорстокості. Тиск на агресора має посилюватися. Безпека Європи та наша спільна людяність вимагають саме цього", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Одесу БпЛА. Повідомлялося про двох загиблих та понад 10 постраждалих.
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