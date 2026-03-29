Враг атакует Киевщину дронами: работает ПВО
В настоящее время враг пытается нанести удары с помощью ударных дронов по территории Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Работает ПВО
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - отмечают в ОВА.
По данным Воздушных сил, в настоящее время существует угроза для Белоцерковского района.
- Несколько групп БПЛА из Черкасской области, курс на Киевскую область (Белоцерковский район).
- БПЛА в Белоцерковском районе Киевской области, курс западный.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг атаковал Украину "Кинжалом" и 442 ударными БПЛА: обезврежено 380 дронов.
