УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12244 відвідувача онлайн
Новини Робота ППО на Київщині
992 0

Ворог атакує дронами Київщину: працює ППО

знищення російського безпілотника

Наразі ворог намагається атакувати ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Працює ППО

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - наголошують в ОВА.

За даними Повітряних сил, наразі є загроза для Білоцерківського району.

  • Декілька груп БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Білоцерківський район).
  • БпЛА в Білоцерківському районі Київщини, курс західний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир взводу вкрав та продав техніку для ППО Київщини: йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

Більше інформації на цю мить невідомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Україну "Кинджалом" та 442 ударними БпЛА: знешкоджено 380 дронів.

Також читайте: Ворог атакував дронами Київщину: постраждала людина, пошкоджено будинок

Автор: 

Київська область (4695) ППО (4255) Шахед (2317)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 