Ворог атакує дронами Київщину: працює ППО

Наразі ворог намагається атакувати ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Працює ППО

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - наголошують в ОВА.

За даними Повітряних сил, наразі є загроза для Білоцерківського району.

Декілька груп БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Білоцерківський район).

БпЛА в Білоцерківському районі Київщини, курс західний.

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Більше інформації на цю мить невідомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Україну "Кинджалом" та 442 ударними БпЛА: знешкоджено 380 дронів.

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