Ворог атакує дронами Київщину: працює ППО
Наразі ворог намагається атакувати ударними дронами територію Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Працює ППО
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - наголошують в ОВА.
За даними Повітряних сил, наразі є загроза для Білоцерківського району.
- Декілька груп БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Білоцерківський район).
- БпЛА в Білоцерківському районі Київщини, курс західний.
Більше інформації на цю мить невідомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог атакував Україну "Кинджалом" та 442 ударними БпЛА: знешкоджено 380 дронів.
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