Враг атаковал дронами Киевщину: есть повреждения в двух районах
Всю ночь и сегодня утром Киевская область подвергалась вражеским атакам с использованием дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
"Наше небо держат силы ПВО. Есть сбитые цели. Только этой ночью защитники в рамках проекта "Чистое небо" перехватили почти три десятка вражеских дронов. А всего за время работы проекта - уже почти 3000 пораженных целей. Искренне благодарю наших воинов за защиту. Боевая работа продолжается", - уточнил он.
Последствия
По данным ОВА, есть незначительные последствия в Белоцерковском и Бориспольском районах. Под ударом - снова мирные населенные пункты.
В Бориспольском районе повреждена хозяйственная инфраструктура одного из агропредприятий.
В Белоцерковском районе - производственные помещения предприятия, остекление квартиры многоэтажного дома.
"Тревога еще продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул глава ОВА.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг атакует Киевскую область дронами, работает ПВО.
