Враг атаковал дронами Киевщину: есть повреждения в двух районах

Всю ночь и сегодня утром Киевская область подвергалась вражеским атакам с использованием дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

"Наше небо держат силы ПВО. Есть сбитые цели. Только этой ночью защитники в рамках проекта "Чистое небо" перехватили почти три десятка вражеских дронов. А всего за время работы проекта - уже почти 3000 пораженных целей. Искренне благодарю наших воинов за защиту. Боевая работа продолжается", - уточнил он.

Последствия

По данным ОВА, есть незначительные последствия в Белоцерковском и Бориспольском районах. Под ударом - снова мирные населенные пункты.

В Бориспольском районе повреждена хозяйственная инфраструктура одного из агропредприятий.

В Белоцерковском районе - производственные помещения предприятия, остекление квартиры многоэтажного дома.

"Тревога еще продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул глава ОВА.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атакует Киевскую область дронами, работает ПВО.

