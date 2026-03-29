Ворог атакував дронами Київщину: є пошкодження у двох районах
Всю ніч і цей ранок Київщина перебувала під ворожими дроновими атаками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
"Наше небо тримають сили ППО. Є збиті цілі. Лише цієї ночі захисники в межах проєкту "Чисте небо" перехопили майже три десятки ворожих дронів. А загалом за час роботи проєкту - вже майже 3000 уражених цілей. Щиро дякую нашим воїнам за захист. Бойова робота триває", - уточнив він.
Наслідки
За даними ОВА, є незначні наслідки у Білоцерківському та Бориспільському районах. Під ударом - знову мирні населені пункти.
У Бориспільському районі пошкоджено господарську інфраструктуру одного з агропідприємств.
У Білоцерківському районі - виробничі приміщення підприємства, скління квартири багатоповерхового будинку.
"Тривога ще триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - наголосив очільник ОВА.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог атакує Київщину дронами, працює ППО.
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