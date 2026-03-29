Ворог атакував дронами Київщину: є пошкодження у двох районах

Всю ніч і цей ранок Київщина перебувала під ворожими дроновими атаками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Наше небо тримають сили ППО. Є збиті цілі. Лише цієї ночі захисники в межах проєкту "Чисте небо" перехопили майже три десятки ворожих дронів. А загалом за час роботи проєкту - вже майже 3000 уражених цілей. Щиро дякую нашим воїнам за захист. Бойова робота триває", - уточнив він.

Також читайте: Постраждала дитина: у Білій Церкві вибухнув сміттєвий бак

Наслідки

За даними ОВА, є незначні наслідки у Білоцерківському та Бориспільському районах. Під ударом - знову мирні населені пункти.

У Бориспільському районі пошкоджено господарську інфраструктуру одного з агропідприємств.

У Білоцерківському районі - виробничі приміщення підприємства, скління квартири багатоповерхового будинку.

"Тривога ще триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - наголосив очільник ОВА.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакує Київщину дронами, працює ППО.

Читайте: Ворог атакував дронами Київщину: постраждала людина, пошкоджено будинок