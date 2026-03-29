"Слуга народа" Корявченков отчитался о неделе работы в Раде: Мы ратифицировали соглашение со Швейцарией и оцифровали сферу спорта

Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, вокруг которого разгорелся скандал в связи с поездкой в Испанию, сообщает в соцсети о ходе пленарных заседаний Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу нардепа в Facebook.

Что рассказал нардеп?

"Ратифицировано Соглашение со Швейцарией о сотрудничестве в процессе восстановления Украины, что позволит привлечь безвозвратную финансовую и техническую помощь для реализации проектов восстановления.



В качестве основных приняты законопроекты о:



Цифровизации сферы спорта, что предусматривает внедрение электронных реестров спортивных сооружений и организаций, а также оцифровку публичных услуг, в частности, онлайн-присвоение спортивных званий (№13648);



Усиления охраны ценной исторической застройки (№11481)", - отметил он, подводя итоги работы ВР.

"Заседание проводили в Испании?" - спрашивают Корявченкова в комментариях под постом.

Что предшествовало?

Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.

По данным СМИ, в ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу.

