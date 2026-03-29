"Слуга народа" Корявченков отчитался о неделе работы в Раде: Мы ратифицировали соглашение со Швейцарией и оцифровали сферу спорта

Корявченков в зале ВР

Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, вокруг которого разгорелся скандал в связи с поездкой в Испанию, сообщает в соцсети о ходе пленарных заседаний Верховной Рады. 

Что рассказал нардеп?

"Ратифицировано Соглашение со Швейцарией о сотрудничестве в процессе восстановления Украины, что позволит привлечь безвозвратную финансовую и техническую помощь для реализации проектов восстановления.

В качестве основных приняты законопроекты о:

Цифровизации сферы спорта, что предусматривает внедрение электронных реестров спортивных сооружений и организаций, а также оцифровку публичных услуг, в частности, онлайн-присвоение спортивных званий (№13648);

Усиления охраны ценной исторической застройки (№11481)", - отметил он, подводя итоги работы ВР.

Читайте также: "Слуга народа" Корявченков выехал из Украины, - СМИ

"Заседание проводили в Испании?" - спрашивают Корявченкова в комментариях под постом.

Что предшествовало?

Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.

По данным СМИ, в ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу.

Смотрите также: "Слуга народа" Корявченков ездил в отпуск в Испанию, где его жена приобрела квартиру, - СМИ. ВИДЕО

Красавчик,работа под куполом просто кипит,иногда приходится ездить в сраную Испанию охлаждаться.
29.03.2026 11:57
Від такої каторжаної праці аж змарнів - піздєц!
29.03.2026 11:51
Його ж НАБУ мало запитати на які шиші він підіймає добробут Іспанії - нє?
29.03.2026 11:55
Від такої каторжаної праці аж змарнів - піздєц!
29.03.2026 11:51 Ответить
29.03.2026 12:01
29.03.2026 12:04
29.03.2026 11:53
29.03.2026 11:55
29.03.2026 12:30
Його ж НАБУ мало запитати на які шиші він підіймає добробут Іспанії - нє?
29.03.2026 11:55 Ответить
29.03.2026 11:57
29.03.2026 12:07
Красавчик,работа под куполом просто кипит,иногда приходится ездить в сраную Испанию охлаждаться.
29.03.2026 11:57 Ответить
29.03.2026 11:57
29.03.2026 11:58
29.03.2026 11:58
29.03.2026 12:00
29.03.2026 12:03
29.03.2026 12:25
29.03.2026 12:01
29.03.2026 12:04
29.03.2026 12:01
29.03.2026 12:01
29.03.2026 12:02
29.03.2026 12:10
29.03.2026 12:25
29.03.2026 12:31
29.03.2026 12:03
29.03.2026 12:07
29.03.2026 12:09
29.03.2026 12:12
29.03.2026 12:12
29.03.2026 12:15
29.03.2026 12:16
29.03.2026 12:22
29.03.2026 12:22
29.03.2026 12:28
29.03.2026 12:26
29.03.2026 12:28
29.03.2026 12:29
29.03.2026 12:32
