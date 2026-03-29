"Слуга народа" Корявченков отчитался о неделе работы в Раде: Мы ратифицировали соглашение со Швейцарией и оцифровали сферу спорта
Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, вокруг которого разгорелся скандал в связи с поездкой в Испанию, сообщает в соцсети о ходе пленарных заседаний Верховной Рады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу нардепа в Facebook.
Что рассказал нардеп?
"Ратифицировано Соглашение со Швейцарией о сотрудничестве в процессе восстановления Украины, что позволит привлечь безвозвратную финансовую и техническую помощь для реализации проектов восстановления.
В качестве основных приняты законопроекты о:
Цифровизации сферы спорта, что предусматривает внедрение электронных реестров спортивных сооружений и организаций, а также оцифровку публичных услуг, в частности, онлайн-присвоение спортивных званий (№13648);
Усиления охраны ценной исторической застройки (№11481)", - отметил он, подводя итоги работы ВР.
"Заседание проводили в Испании?" - спрашивают Корявченкова в комментариях под постом.
Что предшествовало?
Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.
По данным СМИ, в ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
юзік не в іспанії був, а у швейцарії!
у нього і звіт є.....
моча у очібрехня, а ще значна кількість українців продемонстрували, що їм <******* яка різниця, не прицшовши на вибори, тому не дивно, у у таких громадян брехун і казнокрад Юзік став елітою і лише для чверті виборців залишився клоуном. Тепер їжте, очі, хоч повилазьте - бачили, що купували.
Виступ тупого дібіла для такого ж електорату.
А що ви йому зробите? Він завтра вилізе на трибуну, насере і буде смятись прямо в пику.
Ще й намаже і дасть підсрачників.