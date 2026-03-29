"Слуга народу" Корявченков відзвітував про тиждень роботи в Раді: Ми ратифікували угоду зі Швейцарією і цифровізували сферу спорту

"Слуга народу" Юрій Корявченков, довкола якого розгорівся скандал щодо виїзду в Іспанію, звітує у соцмережі про хід пленарних засідань Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку нардепа у фейсбуку.

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Що розповів нардеп?

"Ратифіковано Угоду зі Швейцарією щодо співробітництва у процесі відновлення України, що дозволить залучити безповоротну фінансову та технічну допомогу для реалізації проєктів відбудови.



За основну ухвалено законопроєкти щодо:



Цифровізації сфери спорту, що передбачає впровадження електронних реєстрів спортивних споруд та організацій, а також оцифрування публічних послуг, зокрема, онлайн-присвоєння спортивних звань (№13648);



Посилення охорони цінної історичної забудови (№11481)", - зазначив він, підбиваючи підсумки роботи ВР.

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"Засідання проводили в Іспанії?" - питають Корявченкова у коментарях під дописом.

Що передувало?

Нагадаємо, що журналісти "УП" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.

За даними ЗМІ, у ВР засекретили інформацію про виїзд "слуги народу" Корявченкова за кордон.

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