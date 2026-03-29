"Слуга народу" Корявченков відзвітував про тиждень роботи в Раді: Ми ратифікували угоду зі Швейцарією і цифровізували сферу спорту
"Слуга народу" Юрій Корявченков, довкола якого розгорівся скандал щодо виїзду в Іспанію, звітує у соцмережі про хід пленарних засідань Верховної Ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку нардепа у фейсбуку.
Що розповів нардеп?
"Ратифіковано Угоду зі Швейцарією щодо співробітництва у процесі відновлення України, що дозволить залучити безповоротну фінансову та технічну допомогу для реалізації проєктів відбудови.
За основну ухвалено законопроєкти щодо:
Цифровізації сфери спорту, що передбачає впровадження електронних реєстрів спортивних споруд та організацій, а також оцифрування публічних послуг, зокрема, онлайн-присвоєння спортивних звань (№13648);
Посилення охорони цінної історичної забудови (№11481)", - зазначив він, підбиваючи підсумки роботи ВР.
"Засідання проводили в Іспанії?" - питають Корявченкова у коментарях під дописом.
Що передувало?
- Нагадаємо, що журналісти "УП" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.
- За даними ЗМІ, у ВР засекретили інформацію про виїзд "слуги народу" Корявченкова за кордон.
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