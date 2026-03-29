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Новини Виїзд Корявченкова за кордон
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"Слуга народу" Корявченков відзвітував про тиждень роботи в Раді: Ми ратифікували угоду зі Швейцарією і цифровізували сферу спорту

корявченков у залі ВР

"Слуга народу" Юрій Корявченков, довкола якого розгорівся скандал щодо виїзду в Іспанію, звітує у соцмережі про хід пленарних засідань Верховної Ради. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку нардепа у фейсбуку.

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Що розповів нардеп?

"Ратифіковано Угоду зі Швейцарією щодо співробітництва у процесі відновлення України, що дозволить залучити безповоротну фінансову та технічну допомогу для реалізації проєктів відбудови.

За основну ухвалено законопроєкти щодо:

Цифровізації сфери спорту, що передбачає впровадження електронних реєстрів спортивних споруд та організацій, а також оцифрування публічних послуг, зокрема, онлайн-присвоєння спортивних звань (№13648);

Посилення охорони цінної історичної забудови (№11481)", - зазначив він, підбиваючи підсумки роботи ВР.

Також читайте: "Слуга народу" Корявченков виїхав із України, - ЗМІ

"Засідання проводили в Іспанії?" - питають Корявченкова у коментарях під дописом.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що журналісти "УП" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.
  • За даними ЗМІ, у ВР засекретили інформацію про виїзд "слуги народу" Корявченкова за кордон.

Дивіться також: "Слуга народу" Корявченков їздив у відпустку в Іспанію, де його дружина придбала квартиру, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15195) Іспанія (1001) Корявченков Юрій (51)
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Топ коментарі
+55
Від такої каторжаної праці аж змарнів - піздєц!
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29.03.2026 11:51 Відповісти
+32
Його ж НАБУ мало запитати на які шиші він підіймає добробут Іспанії - нє?
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29.03.2026 11:55 Відповісти
+31
Брехати -- це провідна політична ідея та засіб її досягнення у зелених слуг...
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29.03.2026 11:55 Відповісти

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