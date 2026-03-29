Ушаков заявил об "интересных предложениях" от США в отношении Украины

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что США сделали Москве "интересные предложения" по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Интересные предложения

"Предложения США по Украине интересны", — заявил Ушаков.

В то же время он добавил, что они пока не реализуются.

Влияние США на Украину

Кроме того, по словам Ушакова, США могли бы оказать влияние на Украину.

"РФ призывает США повлиять на Украину, и Вашингтон вполне способен это сделать. Это именно то, что сейчас нужно", — сказал он.

