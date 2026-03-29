Ушаков заявив про "цікаві пропозиції" від США щодо України

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що США зробили Москві "цікаві пропозиції" щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Цікаві пропозиції

"Пропозиції США щодо України цікаві", - заявив Ушаков.

Водночас він додав, що вони поки не реалізуються.

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Вплив США на Україну

Крім того, за словами Ушакова, США могли б вплинути на Україну.

"РФ закликає США вплинути на Україну, і Вашингтон цілком здатний це зробити. Це саме те, що зараз потрібно", - сказав він.

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