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Ушаков заявив про "цікаві пропозиції" від США щодо України
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що США зробили Москві "цікаві пропозиції" щодо війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Цікаві пропозиції
"Пропозиції США щодо України цікаві", - заявив Ушаков.
Водночас він додав, що вони поки не реалізуються.
Вплив США на Україну
Крім того, за словами Ушакова, США могли б вплинути на Україну.
"РФ закликає США вплинути на Україну, і Вашингтон цілком здатний це зробити. Це саме те, що зараз потрібно", - сказав він.
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+28 Ирина Александра
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+22 Олександр Че
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+21 Хитрый_план
показати весь коментар29.03.2026 17:10 Відповісти Посилання
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