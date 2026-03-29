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Новини Мирні перемовини
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Ушаков заявив про "цікаві пропозиції" від США щодо України

Ушаков про пропозиції США

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що США зробили Москві "цікаві пропозиції" щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Цікаві пропозиції

"Пропозиції США щодо України цікаві", - заявив Ушаков.

Водночас він додав, що вони поки не реалізуються.

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Вплив США на Україну

Крім того, за словами Ушакова, США могли б вплинути на Україну.

"РФ закликає США вплинути на Україну, і Вашингтон цілком здатний це зробити. Це саме те, що зараз потрібно", - сказав він.

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Автор: 

росія (70750) США (26898) Ушаков Юрій (37)
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Топ коментарі
+28
вот піда...си, напали, застрягли та ще амеров просять "вплинути"..ну не е...твою мать!!!???
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29.03.2026 17:10 Відповісти
+22
пропозиції чекайте від України...на нпз.
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29.03.2026 17:06 Відповісти
+21
Єдина для вас пропозиція, це півкіло трінітротолуолу на кожну вашу пику
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29.03.2026 17:10 Відповісти

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