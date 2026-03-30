Враг атаковал "Искандером" и 164 ударными БПЛА, обезврежено 150 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 30 марта 2026 года войска РФ нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма, а также 164 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов, около 90 из которых - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА.

Последствия

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

