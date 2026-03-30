Ворог атакував "Іскандером" та 164 ударними БпЛА, знешкоджено 150 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 30 березня 2026 року війська РФ атакували балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА.
Наслідки
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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