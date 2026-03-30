Ворог атакував "Іскандером" та 164 ударними БпЛА, знешкоджено 150 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 30 березня 2026 року війська РФ атакували балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА.

Наслідки

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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