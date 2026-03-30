В мире дефицит PAC-3, Украина ищет альтернативу для усиления ПВО, - Зеленский

В мире наблюдается нехватка ракет PAC-3, и значительную их часть партнеры в настоящее время перенаправляют на Ближний Восток. В то же время Украина, которая также нуждается в этих боеприпасах, ведет переговоры с двумя государствами, чтобы найти альтернативные варианты поставок.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дефицит PAC-3

"Дефицит PAC-3 в мире, в Украине прежде всего, к сожалению, никогда не заканчивался. Вы знаете, что общее производство составляет около 60 ракет в месяц. Безусловно, на территории европейского континента предпринимаются важные шаги по увеличению производства, но и это увеличение не решит данный вопрос. Все антибаллистические пакеты мы видим, куда партнеры направляют — туда, где сегодня очень горячо, прежде всего на Ближний Восток. К сожалению, иногда забывают об Украине. Но мы всем напоминаем и благодарны партнерам, которые нас слышат. Безусловно, в странах Ближнего Востока этот вопрос поднимался. В деталях делиться я не буду", - сказал он.

Зеленский отметил, что украинские власти будут работать над обеспечением страны PAC-3.

Поиск альтернативы

"Если честно, не только Украине, но и миру нужно искать альтернативу как можно быстрее. Мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность. Когда будет результат, тогда скажу", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что украинскому ОПК нужно сделать максимум для того, чтобы были собственные противоракетные системы.

