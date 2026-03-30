В мире дефицит PAC-3, Украина ищет альтернативу для усиления ПВО, - Зеленский

Зеленский о дефиците ракет PAC-3

В мире наблюдается нехватка ракет PAC-3, и значительную их часть партнеры в настоящее время перенаправляют на Ближний Восток. В то же время Украина, которая также нуждается в этих боеприпасах, ведет переговоры с двумя государствами, чтобы найти альтернативные варианты поставок.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дефицит PAC-3

"Дефицит PAC-3 в мире, в Украине прежде всего, к сожалению, никогда не заканчивался. Вы знаете, что общее производство составляет около 60 ракет в месяц. Безусловно, на территории европейского континента предпринимаются важные шаги по увеличению производства, но и это увеличение не решит данный вопрос. Все антибаллистические пакеты мы видим, куда партнеры направляют — туда, где сегодня очень горячо, прежде всего на Ближний Восток. К сожалению, иногда забывают об Украине. Но мы всем напоминаем и благодарны партнерам, которые нас слышат. Безусловно, в странах Ближнего Востока этот вопрос поднимался. В деталях делиться я не буду", - сказал он.

Зеленский отметил, что украинские власти будут работать над обеспечением страны PAC-3.

Поиск альтернативы

"Если честно, не только Украине, но и миру нужно искать альтернативу как можно быстрее. Мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность. Когда будет результат, тогда скажу", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что украинскому ОПК нужно сделать максимум для того, чтобы были собственные противоракетные системы.

Зеленский Владимир (23799) ракеты (3898) Ближний Восток (171)
Топ комментарии
+7
Та невже. А де ти чмо було до сих пір. Сволото
30.03.2026 13:42 Ответить
+7
а своє виробляти воно не збирается....тільки двушечки на мацкву
30.03.2026 13:52 Ответить
+6
А якщо кожному виробнику ракет хамити що його заводом може керувати і домогосподарка, може так ракет дадуть?
30.03.2026 13:52 Ответить
А якщо завтра у нас вони закінчаться? Повністю. І не буде ще довго. І що далі? Будемо ловити сачком? Чи рити бомбосховища?
30.03.2026 13:44 Ответить
Дуже сумніваюсь, що хтось буде робити повноцінні бомбосховища. Мародерам у владі це нецікаво. Буде ще одна хвиля біженців в декілька мільйонів.
30.03.2026 14:00 Ответить
Де ти їх зараз знайдеш? - звернись до Японії
30.03.2026 13:44 Ответить
Нехай на своїй планеті Мельмак ще пошукає ракети.
30.03.2026 13:50 Ответить
А якщо кожному виробнику ракет хамити що його заводом може керувати і домогосподарка, може так ракет дадуть?
30.03.2026 13:52 Ответить
а своє виробляти воно не збирается....тільки двушечки на мацкву
30.03.2026 13:52 Ответить
зате асфальту дохрена .. правда судячи по стану доріг - не факт ))

а скоро травень .. шашлики )
30.03.2026 13:54 Ответить
Члєнограй, де "Кільчень"?
30.03.2026 13:59 Ответить
Я не здивуюсь, якщо лідор навіть не знає, що це таке. Воно ж тупе і недалеке. Як і його електорат.
30.03.2026 14:02 Ответить
Всім хамити і обсирати час вийшов - тепер час включати "порноактрису" ширінкою назад, Zевилупок тупорилий
30.03.2026 14:00 Ответить
А давай не зупиняйся на гендиректору Rheinmetall, а обісри ще з десяток наших постачальників, і лідерів країн, які нам критично важливу допомогу надають.
30.03.2026 14:15 Ответить
Ч.М.О.
30.03.2026 14:18 Ответить
Поки ця зелена потвора є президентом України,перемоги можна не чекати
30.03.2026 14:21 Ответить
Я навіть підозрюю, яке в цього вилупка інноваційне рішення - будемо збивати балістику будинками.
30.03.2026 14:24 Ответить
 
 