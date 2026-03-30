Суд Латвии признал неконституционным требование к общественному вещателю создавать контент на языках меньшинств

Конституционный суд Латвии встал на сторону депутатов Сейма, которые оспаривали требование к общественному вещателю страны LSM о создании части контента на языках национальных меньшинств, в частности на русском.

Поводом для рассмотрения вопроса стало обращение 20 депутатов латвийского Сейма, которые выступили против обязательства для общественного вещателя создавать часть контента на языках меньшинств.

Позиция депутатов

Депутаты аргументировали, что такое требование принижает значение латышского языка как единственного государственного и создает риски для национальной безопасности.

Также, по их мнению, это противоречит конституционному положению, согласно которому единственным государственным языком в стране является латышский.

Решение суда

Конституционный суд согласился с этими аргументами и признал соответствующие нормы неконституционными.

В решении от 30 марта суд отметил, что контент общественного вещателя должен быть преимущественно на латышском языке, а действующие правила в отношении русскоязычного контента являются неоправданным отступлением от этого принципа.

Дополнительные аргументы

Суд также обратил внимание, что русский язык широко представлен на коммерческом медиарынке Латвии.

Поэтому, по мнению судей, нельзя утверждать, что без государственной поддержки русскоязычное меньшинство не сможет реализовать свое право на информацию на родном языке.

Что будет дальше

В решении подчеркивается, что создание контента на языках нацменьшинств должно быть соразмерным угрозам национальной безопасности, целевым и обоснованным.

Оспариваемые нормы утратят силу с 1 мая 2027 года. До этого времени Сейм должен разработать соответствующие законодательные изменения.

