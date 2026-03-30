Суд Латвии признал неконституционным требование к общественному вещателю создавать контент на языках меньшинств

Конституционный суд Латвии встал на сторону депутатов Сейма, которые оспаривали требование к общественному вещателю страны LSM о создании части контента на языках национальных меньшинств, в частности на русском.

Поводом для рассмотрения вопроса стало обращение 20 депутатов латвийского Сейма, которые выступили против обязательства для общественного вещателя создавать часть контента на языках меньшинств.

Позиция депутатов

Депутаты аргументировали, что такое требование принижает значение латышского языка как единственного государственного и создает риски для национальной безопасности.

Также, по их мнению, это противоречит конституционному положению, согласно которому единственным государственным языком в стране является латышский.

Решение суда

Конституционный суд согласился с этими аргументами и признал соответствующие нормы неконституционными.

В решении от 30 марта суд отметил, что контент общественного вещателя должен быть преимущественно на латышском языке, а действующие правила в отношении русскоязычного контента являются неоправданным отступлением от этого принципа.

Дополнительные аргументы

Суд также обратил внимание, что русский язык широко представлен на коммерческом медиарынке Латвии.

Поэтому, по мнению судей, нельзя утверждать, что без государственной поддержки русскоязычное меньшинство не сможет реализовать свое право на информацию на родном языке.

Что будет дальше

В решении подчеркивается, что создание контента на языках нацменьшинств должно быть соразмерным угрозам национальной безопасности, целевым и обоснованным.

Оспариваемые нормы утратят силу с 1 мая 2027 года. До этого времени Сейм должен разработать соответствующие законодательные изменения.

Гівнороті кацапи скрізь лізуть без вазеліну, куди тільки ратиці дотягнуться.
Суд здорової людини.
В суспільному просторі не повинно бути будь-якого контенту кацапською. Навіть тут, на Цензорі, досі є вибір кацапської мови! Цього не має бути! Кацапська це мова ворогів, вбивць, гвалтівників, злодіїв, корупціонерів. Всі бажаючи можуть хрюкати свинособачою на своїх приватних кухнях і волати "занято!" з нужника.
Гівнороті кацапи скрізь лізуть без вазеліну, куди тільки ратиці дотягнуться.
30.03.2026 16:47 Ответить
Суд здорової людини.
30.03.2026 16:48 Ответить
Ай-яй-яй, права русскіх секснацмєньшін ущємляют.
Від одного тільки терміну "нацменшини" у русні бомбить.
Хоча, вони й на таке згодні, аби тільки прісутствовать.
Он на бієнале теж себе peripheral in relation to the West назвали. Аби тільки пустили.
30.03.2026 16:49 Ответить
Так вони і в себе потрохи стають нацменшиною.У дванадцятимільйонній москві чотири мільйони мусульман і ця цифра неухильно міняється в сторону збільшення.Та придивіться до самих русскіх.З трьох закоренілих кацапів двоє мають яскраво виділені монголоїдні риси - розкосі осі,вилиці і перенісся в одній площині...
30.03.2026 17:30 Ответить
Молодці! Женіть ватників з медіапростору та взагалі з своєї країни!!
30.03.2026 16:56 Ответить
В суспільному просторі не повинно бути будь-якого контенту кацапською. Навіть тут, на Цензорі, досі є вибір кацапської мови! Цього не має бути! Кацапська це мова ворогів, вбивць, гвалтівників, злодіїв, корупціонерів. Всі бажаючи можуть хрюкати свинособачою на своїх приватних кухнях і волати "занято!" з нужника.
30.03.2026 16:58 Ответить
Може хтось наважиться створити народний мовний патруль? Вякнув на вулиці, в супермаркеті, в транспорті кацапською і на місці отримав удар електрошоком. Кацапи ж без "люлєй як без пряників"! Буде така собі "лагідна українізація". Це не дрючком по спині і депортація в мухосранськ...
30.03.2026 17:09 Ответить
Краще відкрити кордони і такі говнороті самостійно відсіються.
30.03.2026 17:12 Ответить
У них був час з 1991 року. Не відсіялись. Стимулу не вистачало...
30.03.2026 17:18 Ответить
кацапи підараси натуральні ущемлені меншини
30.03.2026 17:31 Ответить
Ахах... Нашлось меньшинство... Сначала оккупировали чужую страну, потом остались там жить, а теперь требуют от государства поддержки телевизора на их языке))))
30.03.2026 17:37 Ответить
а в той самий час хохли маючи в країні війну, за плечими голодомор, розстріляне відродження, поїзд кобзарів, різні соловки і гулаги готові захищати москворотих до останнього, яскравий приклад Ірина Фаріон і зухвалий московин жорін нах.
30.03.2026 17:48 Ответить
 
 