Суд Латвії визнав неконституційною вимогу до суспільного мовника створювати контент мовами меншин

Конституційний суд Латвії став на бік членів Сейму, які оскаржували вимогу до суспільного мовника країни LSM щодо створення частини контенту мовами нацменшин, зокрема російською.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує LSM.

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Приводом для розгляду питання стало звернення 20 депутатів латвійського Сейму, які виступили проти зобов’язання для суспільного мовника створювати частину контенту мовами меншин.

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Позиція депутатів

Депутати аргументували, що така вимога применшує значення латиської мови як єдиної державної та створює ризики для національної безпеки.

Також, на їхню думку, це суперечить конституційному положенню, відповідно до якого єдиною державною мовою у країні є латиська.

Рішення суду

Конституційний суд погодився з цими аргументами та визнав відповідні норми неконституційними.

У рішенні від 30 березня суд зазначив, що контент суспільного мовника має бути пріоритетно латиською мовою, а чинні правила щодо російськомовного контенту є невиправданим відступом від цього принципу.

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Додаткові аргументи

Суд також звернув увагу, що російська мова широко представлена на комерційному медіаринку Латвії.

Тому, на думку суддів, не можна стверджувати, що без державної підтримки російськомовна меншина не зможе реалізувати своє право на інформацію рідною мовою.

Що буде далі

У рішенні підкреслюється, що створення контенту мовами нацменшин має бути пропорційним загрозам національній безпеці, цільовим і обґрунтованим.

Оскаржувані норми втратять чинність з 1 травня 2027 року. До цього часу Сейм має напрацювати відповідні законодавчі зміни.

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