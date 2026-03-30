Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК в Одессе – тот применил травматическое оружие

В Одессе во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК и СП, а прохожие начали блокировать автомобиль группы оповещения.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Инцидент произошел в Пересыпском районе города.

По предварительным данным правоохранителей, группа оповещения обнаружила мужчину, нарушившего правила воинского учета. Во время попытки доставить его в ТЦК он нанес ножевое ранение военному.

Прохожие вмешались

В то же время прохожие начали препятствовать действиям группы оповещения –– в частности, перекрыли выезд с придомовой территории. Военнослужащий ТЦК применил травматическое оружие в сторону одного из прохожих.

Вследствие инцидента два человека были госпитализированы в больницу с травмами. Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Детали обещают сообщить позже.

