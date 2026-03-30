РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7727 посетителей онлайн
Новости Нападение на ТЦК
1 746 34

Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК в Одессе – тот применил травматическое оружие

ніж

В Одессе во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК и СП, а прохожие начали блокировать автомобиль группы оповещения.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Инцидент произошел в Пересыпском районе города.

По предварительным данным правоохранителей, группа оповещения обнаружила мужчину, нарушившего правила воинского учета. Во время попытки доставить его в ТЦК он нанес ножевое ранение военному.

Прохожие вмешались

  • В то же время прохожие начали препятствовать действиям группы оповещения –– в частности, перекрыли выезд с придомовой территории. Военнослужащий ТЦК применил травматическое оружие в сторону одного из прохожих.

Вследствие инцидента два человека были госпитализированы в больницу с травмами. Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Детали обещают сообщить позже.

Автор: 

нападение (2252) Одесса (8035) Одесская область (4181) стрельба (3252) ТЦК (978) Одесский район (510)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Якого ***** в ***** війсковослужбовця? Військовослужбовці з кацапами воюють! А з цивільними воюють тцкуни!
показать весь комментарий
30.03.2026 22:58 Ответить
+18
Про подію у Пересипському районі міста правоохоронцям стало відомо з моніторингу соцмереж.

Тобто в цій "групі оповіщення" також не було представника поліції.
А значить це прирівнюється до нападу групи осіб з метою викрадення людини - законна підстава для застосування всіх наявних засобів самооборони.
показать весь комментарий
30.03.2026 22:58 Ответить
+15
Чувак подумав шо дрг якесь . і дістав ножика. Не буде ж армія воювати проти своїх .
показать весь комментарий
30.03.2026 23:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Або контрактна армія або чергове Гуляйполе
показать весь комментарий
30.03.2026 22:55 Ответить
В Нестора Івановича, порядку було більше
показать весь комментарий
30.03.2026 22:57 Ответить
Я про здачу Гуляйполя у 2025
показать весь комментарий
30.03.2026 23:00 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 22:58 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 22:58 Ответить
Які ***** ****** цивільні.
Ухилєси і пособники кацапів.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:09 Ответить
А ти мусор чи тцкун?
показать весь комментарий
30.03.2026 23:22 Ответить
*****. В стране война. Война требует мобилизации. С мобилизацией есть проблемы. В течении последних минимум 3 лет уже всем понятны проблемы. Их нужно решать. Вместо того чтобы их решать власть прибегает к насилию. Президент Украины считает для себя уместным использовать так называемый термин "бусификация". Об этом говорят все ветви власти, количество проблем нарастает как снежный ком - но проблему все равно не пытаются решать. А раз проблему не решают - проблема будет только нарастать.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:24 Ответить
Бандформування тепер називається групою оповіщення? Дали б їм автомати, разом з мусорами перестріляли б кучу народу.
показать весь комментарий
30.03.2026 22:59 Ответить
Ну, так, стреляют. В новостях об этом писать не будут.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:19 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 23:03 Ответить
Ага, дрг *****
Шо тіки не висруть ухилєси аби не виконувати свій обов'язок.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:10 Ответить
То, шо виходить армія воює проти свого народу ? А ти з якого фронту пишеш, до речі.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:16 Ответить
Якщо в масках то точно буряти
показать весь комментарий
30.03.2026 23:51 Ответить
А чому всі новини про тцк, це новини про побиття, стрілянину, сварки та інші неподобства?

Чому нема новин де тцк зняли кошеня з дерева, перевели бабцю через дорогу, прибрали вулицю від сміття...?
показать весь комментарий
30.03.2026 23:04 Ответить
Коротше кажучи, жертва нападу групи осіб вдалася до самохисту, а нападники поітм ще й стріляли по перехожим від люті, поставивши під загрозу їх здоров'я та життя, чудова ситуація.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:08 Ответить
завжди було цікаво чому з хохлами такі проблеми тут, а на окупованих територіях мобілізуються чудово, гм
показать весь комментарий
30.03.2026 23:08 Ответить
Там стріляють на ураження тому що.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:11 Ответить
Хохлы, как ты выражаешься, ещё чувствуют себя свободными людьми, рабы всегда покорны.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:21 Ответить
Мирно проводили заходи оповіщення, а їм перешкоджають кляті ухилянти, ці тупі довбні розуміть що цей метод вже не дає і він 100 відсотків сзч? Ніхто не буде вже за двушки на москву і юзиків воювати, дурних нема
показать весь комментарий
30.03.2026 23:09 Ответить
Звісно, бо за ухиляння нема адекватного покарання.
Якби давали 15 років ухилєсам, а нападників на тцк ставили до стінки хрюкалом - одразу б згадали що воюють не за Міндіча, а за країну і мотивація б знайшлась.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:13 Ответить
Коли 15 років дадуть баканову?
показать весь комментарий
30.03.2026 23:17 Ответить
А ти як би хотів, щоб тебе покарали за ухиляння?
Тільки давай не дуже фантазуй, бо тут може діти заходять почитати.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:18 Ответить
Якби давали 15 років МУСОРІВ І ТЕЦЕПАДЛ НЕ ЛИШАЛИБ ЖИВИМИ!
показать весь комментарий
31.03.2026 00:15 Ответить
То будуть воювати за ***** проти європи, якщо орки до них дійдуть. лднрівці не дадуть збрехати-коли думали що прийде рашка та "наступіт мір от біндеравцев". рашка прийшла, але погнала на убій проти тих самих "біндеравцев". От вам і "дурних нема".
показать весь комментарий
30.03.2026 23:22 Ответить
Воювати проти соєвої європи краще ніж проти орків-канібалів. Не використовуй цей аргумент, так тільки створюєш їм рекламу.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:34 Ответить
це херово скiнчиться все. Треба язики з сраки дiстати i ***** не згiдно вiдповiдно, а конкретно питання довбням командування поставити. Хочете ********? *******. Не хочете, повертайтесь до порядку. Хоча вже понятия занятия в армii, а це куйня.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:30 Ответить
Ні одного відео з камер як їх ріжуть, а ріжуть по два на місяць !!! Мо воно саме впало і нахромилось ?!
показать весь комментарий
30.03.2026 23:48 Ответить
ПОЧЕМУ "травмат"????? ГДЕ боевое оружие и ПОЧЕМУ его не применяют по ВРАГАМ ПЫТАЮЩИМСЯ СОРВАТЬ МОБИЛИЗАЦИЮ РЕЗЕРВОВ ВОЮЮЩЕЙ АРМИИ??????
показать весь комментарий
31.03.2026 00:06 Ответить
 
 