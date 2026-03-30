Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК в Одессе – тот применил травматическое оружие
В Одессе во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК и СП, а прохожие начали блокировать автомобиль группы оповещения.
Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Инцидент произошел в Пересыпском районе города.
По предварительным данным правоохранителей, группа оповещения обнаружила мужчину, нарушившего правила воинского учета. Во время попытки доставить его в ТЦК он нанес ножевое ранение военному.
Прохожие вмешались
- В то же время прохожие начали препятствовать действиям группы оповещения –– в частности, перекрыли выезд с придомовой территории. Военнослужащий ТЦК применил травматическое оружие в сторону одного из прохожих.
Вследствие инцидента два человека были госпитализированы в больницу с травмами. Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Детали обещают сообщить позже.
Tutu Tutukin
30.03.2026 22:58
Alex Rozhenko #597231
30.03.2026 22:58
Kravchenko Igor
30.03.2026 23:03
Тобто в цій "групі оповіщення" також не було представника поліції.
А значить це прирівнюється до нападу групи осіб з метою викрадення людини - законна підстава для застосування всіх наявних засобів самооборони.
Ухилєси і пособники кацапів.
Шо тіки не висруть ухилєси аби не виконувати свій обов'язок.
Чому нема новин де тцк зняли кошеня з дерева, перевели бабцю через дорогу, прибрали вулицю від сміття...?
Якби давали 15 років ухилєсам, а нападників на тцк ставили до стінки хрюкалом - одразу б згадали що воюють не за Міндіча, а за країну і мотивація б знайшлась.
Тільки давай не дуже фантазуй, бо тут може діти заходять почитати.