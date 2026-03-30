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Чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК в Одесі – він застосував травматичну зброю
В Одесі під час мобілізаційних заходів чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК та СП, а перехожі почали блокувати автомобіль групи оповіщення.
Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Інцидент трапився в Пересипському районі міста.
За попередніми даними правоохоронців, група оповіщення виявила чоловіка, який порушив правила військового обліку. Під час спроби доставити його до ТЦК він завдав ножового поранення військовому.
Перехожі втрутилися
- Водночас перехожі почали перешкоджати діям групи оповіщення –– зокрема, перекрили виїзд із прибудинкової території. Військовослужбовець ТЦК застосував травматичну зброю в бік одного з перехожих.
Унаслідок події двох людей госпіталізували до лікарні з травмами. Наразі на місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини події. Деталі обіцяють повідомити згодом.
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Чому нема новин де тцк зняли кошеня з дерева, перевели бабцю через дорогу, прибрали вулицю від сміття...?