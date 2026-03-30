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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК в Одесі – він застосував травматичну зброю

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В Одесі під час мобілізаційних заходів чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК та СП, а перехожі почали блокувати автомобіль групи оповіщення.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Інцидент трапився в Пересипському районі міста.

За попередніми даними правоохоронців, група оповіщення виявила чоловіка, який порушив правила військового обліку. Під час спроби доставити його до ТЦК він завдав ножового поранення військовому.

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Перехожі втрутилися

  • Водночас перехожі почали перешкоджати діям групи оповіщення –– зокрема, перекрили виїзд із прибудинкової території. Військовослужбовець ТЦК застосував травматичну зброю в бік одного з перехожих.

Унаслідок події двох людей госпіталізували до лікарні з травмами. Наразі на місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини події. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК Одеси заштовхали чоловіка та жінку з однорічною дитиною в бус: терцентр проводить перевірку

Автор: 

напад (1250) Одеса (5894) Одеська область (4189) стрілянина (1934) ТЦК та СП (1272) Одеський район (694)
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Топ коментарі
+32
Мирно проводили заходи оповіщення, а їм перешкоджають кляті ухилянти, ці тупі довбні розуміть що цей метод вже не дає і він 100 відсотків сзч? Ніхто не буде вже за двушки на москву і юзиків воювати, дурних нема
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30.03.2026 23:09 Відповісти
+18
А чому всі новини про тцк, це новини про побиття, стрілянину, сварки та інші неподобства?

Чому нема новин де тцк зняли кошеня з дерева, перевели бабцю через дорогу, прибрали вулицю від сміття...?
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30.03.2026 23:04 Відповісти
+18
На сайті тут вже давалася не раз детальна статистика: коли на фронті левова частка мобілізованих є викраденими в тилу цивілістами, водночас у внутрішньому та зовнішньому тилу на 5й рік війни перебуває понад 2 млн. чол. вікової групи 25-60 з присягою (військового, силовика, держслужбовця), необхідною для армії підготовкою та довготривалим державним фінансуванням. Під час воєн людство в своїй історії з таким казусом ще ніколи не стикалося. На цьому фоні супротив цивільного населення спробам викрадення та обсяг СЗЧ буде лише наростати.
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31.03.2026 00:15 Відповісти

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