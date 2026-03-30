Зеленский наградил еще 372 защитника Украины, 200 из них – посмертно
Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами ещё 372 украинских защитника, 200 из них — посмертно.
Соответствующий указ №286/2026 от 30 марта 2026 года опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Награждение защитников
Награды присуждены за "личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".
Военные получили награду президента Украины "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, княгини Ольги, "За мужество" и медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отчизны" и "За спасенную жизнь".
Другие награды
Напомним, что 14 марта президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского добровольца наградил государственными наградами воинов Сил безопасности и обороны Украины и гражданских лиц, а также передал награды семьям погибших защитников.
