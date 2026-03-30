Зеленський нагородив ще 372 захисників України, 200 з них – посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 372 українських оборонців, 200 з них - посмертно.
Відповідний указ №286/2026 від 30 березня 2026 року оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагородження захисників
Нагороди призначені за "особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".
Військові отримали відзнаку президента України "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги, "За мужність" та медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" і "За врятоване життя".
Інші відзнаки
Нагадаємо, що 14 березня президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського добровольця відзначив державними нагородами воїнів Сили безпеки та оборони України та цивільних, а також передав відзнаки родинам загиблих захисників.
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