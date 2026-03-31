140 боев на фронте за сутки: наиболее горячие бои на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 30 марта 2026 года, на фронте было зафиксировано 140 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 85 авиаударов, сбросив 266 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9132 дрона-камикадзе и осуществил 3964 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности от авиаударов пострадали Глухов, Волфино, Яструбщина, Лесное, Вольная Слобода Сумской области; Гавриловка, Лесное, Левадное, Покровское Днепропетровской области; Воздижевка, Новоселовка, Широкое, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов в Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы и один пункт управления БПЛА противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 970 человек. Также враг потерял два танка, семь боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 2296 беспилотных летательных аппаратов, 199 единиц автомобильной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемые авиабомбы, осуществил 117 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — с применением РСЗО.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск и в сторону Хатнего.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в сторону населенных пунктов Новоосиново, Куриловка, Боровская Андреевка, Песчаное и Купянск.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах населенных пунктов Дробишево и Новоегоровка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закитное.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Клебан-Бик, Плещеевка, Иванополье, Новопавловка, Степановка, Софиевка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Новоподогородное, Молодецкое", — говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал девять раз в районах Березового, Калиновского, Злагоды и в сторону Александрограда и Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Гуляйпольское, Староукраинка и Зализничное.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.